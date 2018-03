Platz sieben für ÖFB-Frauen bei Zypern-Cup

Erfolg gegen Wales erst im Elfmeterschießen fixiert – Individueller Fehler kostete 1:0-Sieg nach regulärer Spielzeit

Larnaka – Österreichs Frauen-Nationalteam hat beim Zypern-Cup den siebenten Rang belegt. Die ÖFB-Auswahl gewann das Platzierungsspiel bei dem Testturnier am Mittwoch in Larnaka gegen Wales nach einem 1:1 nach 90 Minuten im Elfmeterschießen mit 3:2 und schnitt damit bei der dritten Teilnahme einen Rang besser ab als im vergangenen Jahr. Nina Burger kam zum 100. Mal im Nationalteam zum Einsatz.

Die 30-jährige Stürmerin ist nicht nur die Nummer eins der ewigen Einsatzstatistik, sondern auch Österreichs unangefochtene Rekordtorschützin. 52 Treffer hat sie auf ihrem Konto, bei ihren Einsätzen in den vier Partien auf Zypern ging sie aber leer aus. Viel wichtiger ist aber ohnehin, dass sie ihren Torjägerinstinkt nicht jetzt, sondern in der WM-Qualifikation wieder unter Beweis stellt. Am 5. April ist Serbien in der BSFZ-Arena in Maria Enzersdorf zu Gast, am 10. April Gruppenfavorit Spanien (jeweils 20.30 Uhr, live ORF Sport +).

Puntigam per Fernschuss in die Maschen

Nach einem 0:2 gegen Spanien, einem 2:0 gegen Tschechien, einem 0:2 gegen Belgien und Rang drei in der Gruppe B gab es am Mittwoch einen versöhnlichen Abschluss für den Zypern-Cup-Sieger von 2016. Das Team von Teamchef Dominik Thalhammer übernahm von Beginn an das Kommando gegen tief stehende Waliserinnen. Bei einer Hereingabe von Sarah Puntigam und einem Patzer der gegnerischen Torfrau rettete noch die Stange für Wales (9.). Vier Minuten später war die ÖFB-Führung perfekt. Die Waliserinnen konnten nicht klären und Puntigams Schuss aus fast 20 Metern landete genau in der Ecke.

Sonst waren Topchancen Mangelware. Kapitänin Viktoria Schnaderbeck und Co. kontrollierten das Geschehen, der Wales-Abwehrriegel konnte aber kaum geknackt werden. Das Gefährlichste war vorerst ein Abschluss von Nicole Billa nach Burger-Vorarbeit, der an die Latte ging (58.). Jennifer Klein deutete ihre Gefährlichkeit mit einem Weitschuss (75.) an. In der 78. Minute verhalf Thalhammer noch der 19-jährigen St.-Pölten-Spielerin Laura Wienroither zum Debüt.

Folgenschweres Missverständnis

Sie musste am Platz miterleben, wie Wales aus dem Nichts zum Ausgleich kam. Nach einem unpräzisen, hohen Rückpass von Sophie Maierhofer waren sich Virginia Kirchberger und die herauseilende Torfrau Manuela Zinsberger nicht einig, Kayleigh Green sprang dazwischen und traf ins leere Tor (86.). Wieder einmal schlich sich also ein grober individueller Schnitzer im ÖFB-Spiel ein. "Es ist Fakt, dass wir uns das Leben selber sehr schwer machen, in manchen Situationen zu viel Risiko gehen. Es ist ein Lernprozess, den wir bewerkstelligen müssen", sagte Thalhammer im ORF-Interview. Und Schnaderbeck ergänzte: "Hinten müssen wir noch konsequenter sein, so einfache Fehler dürfen nicht passieren."

Die Schlussoffensive seiner Elf brachte nichts mehr, Puntigam (90.) und Laura Feiersinger (91.) scheiterten. Deshalb fiel die Entscheidung im Elfmeterschießen. Da trafen Burger, Klein und Wenninger, nachdem im ersten Versuch Feiersinger vergeben hatte. Zinsberger hielt einen Schuss, zwei Waliserinnen trafen zudem das Tor nicht. "Wir wollten einen gelungenen Abschluss, der tut auf jeden Fall sehr gut. Wir haben uns den Sieg verdient", resümierte Schnaderbeck.

Thalhammer: "Gute Erfahrung"

Das sah auch der Trainer so. "Angesichts der Tatsache, dass es unser viertes Spiel war und der Gegner gar nichts machen wollte, war es schwierig, Lösungen zu finden", analysierte Thalhammer. Mit dem Turnierabschneiden konnte er leben. "Trotz dem siebenten Platz war es eine gute Erfahrung", so der Wahl-Oberösterreicher. (APA, 7.3.2018)

Zypern-Cup, Spiel um Platz sieben, Mittwoch

Österreich – Wales 1:1 (1:0), 3:2 i.E.

Larnaka, Tore: Puntigam (13.) bzw. Green (86.)

Österreich: Pfeiler (46. Zinsberger) – Schiechtl (78. Wienroither), Schnaderbeck (46. Wenninger), Kirchberger, Maierhofer – Zadrazil, Eder (66. Klein), Puntigam, Dunst (46. Feiersinger) – Burger, Billa (62. Enzinger)