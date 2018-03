Was zu tun ist, wenn die Augen trocken werden

Trockene Augen zählen zu den häufigsten Augenleiden. In der kalten Jahreszeit verstärken trockene Heizungsluft und geringe Luftfeuchtigkeit die Symptome

Bonn – Ursache für trockene Augen kann entweder ein Mangel an Tränenflüssigkeit oder eine zu schnelle Verdunstung des Tränenfilms sein. Besonders in der kalten Jahreszeit verstärken trockene Heizungsluft, eine geringe Luftfeuchtigkeit und langes Arbeiten am Computer die Symptome des sogenannten Sicca-Syndroms.

"Der Tränenfilm mit einer ausreichenden Menge an Tränen ist wichtig für die Gesundheit der Augen", sagt Frank Holz von der Universitäts-Augenklinik Bonn. "Er benetzt die Augenoberfläche, hält diese glatt und geschmeidig und spült Fremdkörper weg. Zudem versorgt er die Hornhaut mit Sauerstoff und Nährstoffen."

Verändert sich die Zusammensetzung des Tränenfilms, kann die Augenoberfläche nicht mehr richtig versorgt werden. Die unangenehmen Folgen: Schmerzen, Jucken und Tränen. Es gibt allerdings auch andere Ursachen für trockene Augen. "Rheumatische Erkrankungen, Diabetes mellitus oder chirurgische Eingriffe am Auge können ebenfalls das sogenannte Sicca-Syndrom hervorrufen", erklärt Holz.

Unterschiedliche Ursache für trockene Augen

Auch die langfristige Einnahme bestimmter Medikamente – dazu zählen die Anti-Baby-Pille oder Schlaf- und Beruhigungsmittel – können zu trockenen Augen führen. Gleiches gilt für Umweltbelastungen und klimatische Einflüsse wie trockene Umgebungsluft, Klimaanlagen oder Staub. Zusätzlich tritt bei trockenen Augen oft eine Lidrandentzündung auf. Dabei sind die Drüsen im Bereich der Lidränder verstopft, die den Fettanteil der Tränenflüssigkeit produzieren – die Augen trocknen dann noch schneller aus.

"Betroffene, die Symptome wie Jucken, Brennen oder Rötungen in den Augen wahrnehmen, sollten dies unbedingt durch einen Augenarzt abklären lassen", betont Holz. "Nur so können ernsthafte, andere Erkrankungen ausgeschlossen werden."

Besser auf Konservierungsstoffe verzichten

Es gibt unterschiedliche Behandlungsmöglichkeiten bei trockenen Augen. Tränenersatzmittel können helfen, die Augenoberfläche zu benetzen. "Arzt und Patient sollten gemeinsam entscheiden, welches Tränenersatzmittel geeignet ist, da die Wirksamkeit und Verträglichkeit sehr unterschiedlich empfunden wird", rät der deutsche Augenarzt Christian Ohrloff.

"Träger weicher Kontaktlinsen sollten nur Mittel ohne Konservierungsstoffe verwenden, da diese sich in der Kontaktlinse anreichern und dann die Hornhaut schädigen können", ergänzt der Experte. Bei sehr ausgeprägten Beschwerden und einer unzureichenden Benetzung können die Tränenabflusskanälchen mit einem kleinen Eingriff verschlossen werden, um die verfügbare Tränenmenge zu erhöhen.

Einfache Regeln



Den Experten zufolge können auch kleine Maßnahmen im Alltag dazu beitragen, die Symptome zu lindern: