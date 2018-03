Arbeitszeit soll rauchfrei sein vs. Big Brother lässt grüßen

Kontra: Big Brother lässt grüßen!

Bei allem Verständnis für das riesige Engagement der derzeit aufbegehrenden Bürger für ein Rauchverbot in der Gastronomie – aber das, was in Salzburgs Landeskliniken implementiert werden soll, grenzt schon an die Methoden eines gnadenlosen Überwachungsregimes: Dort sollen rauchende Mitarbeiter bald bei jeder Zigarette ausstempeln – und danach die angeblich weggefallene Arbeitszeit wieder hereinholen.

Doch bei flächendeckender Anwendung einer solchen Maßnahme wäre wohl auch garantiert, dass in den Betrieben künftig zwischen nikotinsüchtigen und angeblich so abstinenten Mitarbeitern beinhart aufgerechnet wird. Denn niemand, auch kein eingefleischter Nichtraucher, hackelt in unserem fleißigen Land tatsächlich ununterbrochen acht, neun, zehn, zwölf Stunden am Stück. Im Gegenteil: Zum Stressausgleich wird zwischendurch nicht nur am Glimmstängel gezogen, da werden während der Dienstzeit mitunter auch arme Moorhühner abgeschossen, im Gesichtsbuch aka Facebook Botschaften in eigener Sache abgesetzt, die Büropflanzen gegossen, gehegt, gepflegt oder die Herzallerliebsten daheim privat angerufen.

Soll bei all den Übersprungshandlungen also auch penibelste An- und Abmeldung erfolgen?

Also, liebe Betriebsräte in Salzburg und auch anderswo: Macht den Geschäftsleitungen bitteschön rasch klar, dass rauchende Mitarbeiter unbestritten suchtkrank sind – und dass daher jedes unterstützte Entwöhnungsprogramm (nach Dienstschluss!) den Firmen mehr bringen würde als undifferenzierte Stigmatisierungsmethoden wie diese. (Nina Weißensteiner, 7.3.2018)