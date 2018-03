Ungarischer Minister: "Zuwanderer machen Wien schmutzig und arm"

János Lázár spricht in einem Video davon, dass Wiener Bezirke ärmer und unsicherer geworden seien, und warnt vor "ähnlichen Zuständen" in Ungarn

Budapest/Wien – János Lázár, ungarischer Kanzleramtsminister der rechtsnationalen Fidesz-Partei von Viktor Orbán, hat ein Video auf Facebook gepostet, das ihn in Wien-Favoriten zeigt. In dem Zweiminutenvideo sind Szenen aus der Quellenstraße zu sehen. Lázár spricht darin davon, dass Einwanderer in manchen Wiener Bezirken "das Stadtbild völlig verändert" hätten. Überall dort, wie Migranten zugezogen seien, seien die Straßen sichtlich schmutziger, die Umgebung sei "viel ärmer, unordentlicher und die Kriminalität viel höher". Er habe mit Bewohnern gesprochen, die das behaupteten. Gesprächspartner sind allerdings keine zu sehen.

Er habe die Bewohner befragen wollen, sie hätten aber alle kein Deutsch gesprochen, behauptet Lázár. Die "weißen, christlichen Österreicher" hätten "in diesen Bezirken, die gänzlich von Migranten übernommen wurden, mehr Angst". Er habe dort neben Zuwanderern nur mehr Pensionisten getroffen.

In der sogenannten Flüchtlingskrise macht Ungarns Regierungschef Orbán Stimmung gegen Einwanderer. Lázár warnt in dem Video vor ähnlichen Zuständen in Ungarn, sollte nach der Parlamentswahl am 8. April die Opposition statt Fidesz an die Macht kommen und würden anschließend Migranten ins Land gelassen werden. Lázár hat das Video inzwischen wieder von seiner Seite genommen. (red, 7.3.2018)