Ungarischer Minister: "Zuwanderer machen Wien schmutzig und arm"

Fidesz-Minister János Lázár spricht in einem Video davon, dass Wiener Bezirke unsicherer geworden seien, und warnt vor "ähnlichen Zuständen" in Ungarn

Budapest/Wien – Der ungarische Kanzleramtsminister János Lázár hat auf seine Facebook-Seite ein Video gestellt, in dem er sich selbst in Wien zeigt, in einem Stadtteil mit sichtlich hohem Zuwandereranteil. Zu melancholischen Piano-Akkorden stapfen Frauen mit Kopftuch und Kinderwagen und dunkelhäutige Männer und Kinder durch die im Winterwetter graue und nasse Fußgängerzone in Favoriten. Mit sonorer Grabesstimme verkündet Lázár: "Diese Einwanderergemeinschaften haben das Stadtbild völlig verändert. Hier sind die Straßen sichtlich schmutziger, die Umgebung ist viel ärmer, und die Kriminalität ist viel höher. Die weißen, christlichen Österreicher sind von hier weggezogen, und die Einwanderer haben die Kontrolle über diesen Stadtteil übernommen."

Lázár postete das Video am Dienstagabend auf seiner eigenen Facebook-Seite. Regierungskritische Portale, die es entdeckten, bedachten es mit Spott und Häme. "Man sieht zu diesen Ansagen Wiener Straßenzüge von einer Sauberkeit und Ordentlichkeit, für die jede beliebige ungarische Stadt vor Neid erblassen würde", schrieb etwa die Webseite "444.hu". Wer genau hinschaute, erkannten in dem angeblich "völlig veränderten Stadtbild", von dem Lázár in dem Video raunte, die Firmenschriftzüge bekannter globaler Ketten, aber auch den der Bäckerei mit dem schönen österreichischen Namen Groissböck.

Unbewiesen blieb Lázárs Behauptung, er hätte zwei "Migranten" gefragt, wie sie sich in Wien fühlen. Seine auf Deutsch gestellte Frage sei von ihnen nicht verstanden worden. Im Video ist die Szene nicht zu sehen. Am Mittwochvormittag verschwand der Clip von Lázárs Facebook-Seite. Wie der Minister schrieb, sei er von Facebook selbst gelöscht worden. Möglich, dass jemand das Video wegen seines rassistischen Inhalts angezeigt hat.

An ungarisches Publikum gerichtet

Gerichtet war das Video ohnehin an das Publikum in Ungarn. Am 8. April wird dort ein neues Parlament gewählt. Lázárs Botschaft: Wenn die Opposition an die Macht kommt, werden die ungarischen Städte in 20 Jahren auch so aussehen wie das zur Drohkulisse zugerichtete Wien mit seinen Zuwanderern, die eine "Stadt in der Stadt" mit "No-Go-Zonen" bilden würden.

Lázárs Chef, der rechtspopulistische Ministerpräsident Viktor Orbán, dürfte mit der Wiederwahl kein Problem haben, auch wenn die Opposition Morgenluft wittert, seitdem vor zehn Tagen ausgerechnet in Lázárs Stammland, der südostungarischen Kleinstadt Hódmezövásárhely, bei vorgezogenen Bürgermeisterwahlen der Oppositionskandidat haushoch gewonnen hatte. Im Wahlkampf schlug Orbán bislang kaum ein anderes Thema an als die "Migrationsfrage".

Dabei schottet sich Ungarn konsequent und mit fragwürdigen Methoden gegen Flüchtlinge und Asylsuchende ab. Die wenigen Asylbewerber, die Ungarn einen Antrag stellen lässt, verlassen das Land am Ende, weil es ihnen keine Integrationsperspektiven und keine sozialen Hilfen bietet. Eine xenophobe Stimmung gegen Zuwanderer zu schüren, die es im Land eigentlich gar nicht gibt, scheint Orbán immer noch die sicherste Bank zu sein, um sich die Macht für eine weitere Legislaturperiode zu sichern. (Gregor Mayer aus Budapest, 7.3.2018)