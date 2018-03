Insider verrät Details zu "Grand Theft Auto 6"

Infos zur Location, Codenamen und Veröffentlichungszeitraum wurden offenbart

Der Youtube-Kanal "The Know" soll von einem Insider einige Infos zu "GTA 6" erhalten haben. Das Open-World-Spiel von Rockstar Games soll laut Analysten nicht vor 2021 erscheinen – dem stimmt auch die anonyme Quelle der Youtuber zu. Für diese sei es keine Überraschung, wenn das Spiel erst 2022 in den Handel kommt.

the know In dem Video wird auf Details zu "GTA 6" eingegangen.

Spielt zwischen Miami und Umgebung

Thematisch soll das "GTA 6" zwischen Miami und Umgebung angesiedelt werden. Fans der Serie lässt dies an "GTA Vice City" erinnern, wo man das Miami der 1980er und den damaligen Drogenhandel miterleben konnte. Intern soll der "GTA 5"-Nachfolger übrigens den Codenamen "Project Americas" aufweisen.

Reisen zwischen USA und Südamerika

Dieser ist darauf zurückzuführen, dass Spieler während Missionen zwischen den USA und Südamerika reisen können. Die Youtuber vermuten, dass der Kokainhandel im Miami der 1980er noch mehr im Fokus des Spiels stehen wird. Die Geschichte dazu wurde durch Netflix-Serien wie "Narcos" kürzlich für eine breite Masse zugänglich gemacht.

Weibliche Spielfigur?

Hinsichtlich des oder der Hauptprotagonisten konnte die Quelle der Youtuber noch nichts ausfindig machen. Laut Gerüchten soll aber eine weibliche Spielfigur zum Einsatz kommen – ob man wie bei "GTA 5" zwischen Charakteren wechseln kann, steht ferner in den Sternen.

wirspielen Zweiter Trailer zu "Red Dead Redemption 2".

Dieses Jahr erscheint "RDR 2"

Hinsichtlich des späten Releases von "GTA 6" gibt es für Fans zumindest einen Trost in Form von "Red Dead Redemption 2". Das Westernepos erscheint nach mehreren Verschiebungen nun am 26. Oktober 2018. Der Grund für die immer längeren Wartezeiten zwischen neuen "GTA"-Ablegern ist übrigens auf "GTA Online" zurückzuführen. Dieser Modus wird ständig mit neuem Content ausgestattet und ist für Rockstar eine wahre Cashcow geworden. (red, 7.3.2018)