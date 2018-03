UN-Chef fordert Zugang zu Hilfskorridoren in Ostghouta

Er mahnt zudem alle Beteiligten, die Waffenruhe einzuhalten, nachdem die Kämpfe in Ost-Ghouta unvermindert weitergegangen waren

New York – Angesichts der dramatischen Lage der Zivilbevölkerung in Ostghouta hat UN-Generalsekretär António Guterres alle Beteiligten um sicheren Zugang für humanitäre Hilfe in das syrische Rebellengebiet gebeten. Die Situation besorge ihn sehr, sagte Guterres nach am Dienstag.

Er rief alle Beteiligten auf, die vom UN-Sicherheitsrat geforderte Waffenruhe einzuhalten. In Ostghouta und andernorts in Syrien waren die Kämpfe so gut wie unvermindert weitergegangen, obwohl der Sicherheitsrat vor rund zehn Tagen eine 30-tägige Waffenruhe gefordert hatte. Eine erste Hilfslieferung nach Ostghouta seit der jüngsten Eskalation der Gewalt hatte wegen erneuter Angriffe abgebrochen werden müssen.

Beratung über Konflikt

Der Sicherheitsrat wollte am Mittwoch hinter verschlossenen Türen erneut über den Konflikt beraten. Das Treffen sei von Frankreich und Großbritannien erbeten worden und solle um 18 Uhr MEZ hinter verschlossenen Türen stattfinden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Diplomatenkreisen.

In Genf wird UN-Hochkommissar Zeid Ra'ad al-Hussein am Mittwoch über die aktuell größten Krisenherde und schlimmsten Menschenrechtsverletzungen der Welt berichten. Der Menschenrechtschef der Vereinten Nationen wird in seinem Jahresbericht unter anderem über Verbrechen in Syrien sprechen.



Auch die EU rückte am Dienstag die Belagerung von Ostghouta in die Nähe von Kriegsverbrechen. Eine einjährige Belagerung, um die Bevölkerung auszuhungern, und der willkürliche Beschuss der Zivilbevölkerung könnten Kriegsverbrechen gleichkommen, erklärten die Außenbeauftragten Federica Mogherini und der Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenschutz, Christos Stylianides. "Die Verantwortlichen werden für ihre Taten zur Rechenschaft gezogen werden." (APA, 7.3.2018)