Barcelona-Tests: Vettel fleißig und schnell

Deutscher Ferraripilot erzielte Bestzeit vor Bottas und Verstappen

Barcelona – Sebastian Vettel ist mit einer Bestzeit in die Formel-1-Abschlusstests gestartet. Der Ferrari-Pilot drehte am Dienstag in Barcelona in 1:20,396 Minuten die schnellste Runde und legte 168 Runden zurück. Damit absolvierte der viermalige Weltmeister mehr als zwei komplette Renndistanzen.

Bei Temperaturen im deutlich zweistelligen Bereich auf dem Circuit de Catalunya bei Barcelona konnten Vettel und seine Konkurrenten im Vergleich zu Kälte und Schnee auf dem Kurs in der Vorwoche diesmal wichtige Erkenntnisse über ihre Autos sammeln. Weltmeister Lewis Hamilton wies zum Ende des ersten Testtags der letzten Übungsfahrten in 1:20,808 Minuten die viertschnellste Zeit auf und absolvierte 88 Runden.

Hinter Vettel wurde Hamiltons Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas in 1:20,596 Minuten Zweiter. Auf dem dritten Rang landete Max Verstappen im Red Bull mit einer Zeit von 1:20,649 Minuten. McLaren-Mann Stoffel Vandoorne hatte Probleme mit seinem Wagen und musste diesen mehrmals abstellen. Die zweiten Formel-1-Tests enden am Freitag. Der erste Grand Prix findet am 25. März in Melbourne statt. (APA, 6.3.2018)

Formel-1-Testfahrten vom Dienstag:

1. Sebastian Vettel (GER) Ferrari 1:20,396 Min. (168 Runden) – 2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes) 1:20,596 (86) – 3. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:20,649 (127) – 4. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:20,808 (88) – 5. Pierre Gasly (FRA) Toro Rosso-Honda 1:20,973 (54) – 6. Kevin Magnussen (DEN) Haas-Ferrari 1:21,298 (96) – 7. Nico Hülkenberg (GER) Renault 1:21,432 (48) – 8. Carlos Sainz Jr. (ESP) Renault 1:21.455 (91)