Ein Verbrechen vor Millionen: ARD-Zweiteiler über das Geiseldrama von Gladbeck

Das Geiseldrama von Gladbeck mit drei Toten erschütterte 1988 die deutsche Bundesrepublik. Journalisten machten sich damals zu Handlangern der Kriminellen. Die ARD arbeitet den Fall jetzt mit einem TV-Zweiteiler und einer Dokumentation auf

Im Sommer jährt sich das Geiseldrama von Gladbeck zum 30. Mal. Fast drei Tage lang hielten Dieter Degowski und Hans-Jürgen Rösner im August 1988 die deutsche Republik in Atem. Sie überfielen eine Bank, nahmen Geiseln, flohen mit ihnen in einem Linienbus und in einem Auto durch Deutschland und die Niederlande. Zwei Geisel und ein Polizist starben. Die ARD widmet diesem Verbrechen jetzt mit Gladbeck einen zweiteiligen Fernsehfilm, zu sehen am Mittwoch und Donnerstag, jeweils um 20.15 Uhr.