Kraut, Rüben und Tratsch: Neues Vorabendprogramm auf Puls 4

Die erste Ausgabe am Montag bestach mit Sensibilität. So habe "unser" Marcel Hirscher in seinen zehn Weltcupjahren bisher eine "für manche abartige" Menge an Material verbraucht

Ein Unglück kommt selten allein. Nach dem Motto baut nach dem ORF nun auch Puls 4 sein Frühstücksfernsehen zum Vorabendprogramm aus. Drehte der Öffentlich-Rechtliche sich bei der Namenswahl mit Guten Morgen Österreich, Mittag in Österreich, Aktuell in Österreich und Daheim in Österreich allerdings virtuos im allerkleinsten Kreis, blieb Puls 4 einfach auf der Stelle stehen. Man trifft sich im "Café Puls – Das Magazin". Wohl schon vergeben waren Bar Puls und Wirtshaus Puls.

Die erste Ausgabe am Montag bestach jedenfalls mit Sensibilität. So habe "unser" Marcel Hirscher in seinen zehn Weltcupjahren bisher eine "für manche abartige" Menge an Material verbraucht, 2500 Paar Skier sollen es unter anderem sein. "Dafür", so die elegante Überleitung, "ist er bei den Frauen etwas sparsamer." Seit acht Jahren gehören er und seine "Lebensgefährtin und Beauty" Laura zusammen. Der Glückliche.

Dem entgegen soll Udo Jürgens "über 2000 Affären gehabt haben". Eine schnelle Umfrage lobte ihn als Nationalhelden und Sir. Anlass: Vor 62 Jahren gewann Udo den Song Contest.

Beruhigendes – oder nicht? – meldete man zu Eva Glawischnig. Deren "zerdepschtes" (sie selbst) Gesicht rühre nur von einer Medikamentenunverträglichkeit her. Doch "die 49-Jährige scheint für Überreaktionen anfällig". Man erinnert an ihre Rücktrittsgründe als Grünen-Chefin 2017. Also: Obacht!?

Der Oscar und die Skandale des in Italien wiedergekehrten Silvio Berlusconi schlossen den aktuellen Block ab. Die Rubrik Alles über Kurz in Österreich verriet noch kuriose Rekorde des Minimalen und wie man am Handy Strom spart.

Fernsehen zum Feierabend? Überstunden schrecken uns nicht mehr. Her damit. (Michael Wurmitzer, 6.3.2018)