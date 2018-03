Hochgeheimes israelisches Militärdokument im Internet aufgetaucht

Die Veröffentlichung werde als "schwerer Fehler im Umgang mit Informationssicherheit" behandelt – noch ist unklar, ob es sich um einen Hack handelt

Ein streng geheimes Dokument des israelischen Verteidigungsministeriums ist nach einem Zeitungsbericht im Internet aufgetaucht. Das von Verteidigungsminister Avigdor Lieberman persönlich unterschriebene Papier enthülle Geheiminformationen zur Schlagkraft der israelischen Armee und deren militärischen Vorgehensweisen, berichtete die Zeitung "Haaretz" am Dienstag.

Fehler oder Hackerangriff?

Unklar ist, ob es sich bei der Veröffentlichung um einen Fehler des Verteidigungsministeriums oder der Armee handelt – oder ob das Dokument etwa durch einen Hackerangriff publik wurde.

Nach dem Bericht sollen in mindestens zwei Abschnitten des Papiers Namen von Verteidigungsmechanismen oder Systemen genannt werden, deren Existenz die israelische Armee bisher unter Verschluss gehalten hatte. Ein Armeesprecher sagte "Haaretz", eines der Systeme sei so geheim, dass dessen Name noch nicht einmal am Telefon genannt werden dürfe.

Untersuchung eingeleitet

Bei der zweiten Enthüllung handelt es sich dem Bericht zufolge um eine spezielle Vorgehensweise einer militärischen Einheit. Deren Veröffentlichung könnte bestimmte militärische Möglichkeiten der israelischen Armee preisgeben.

Dem Bericht zufolge waren diese Informationen für jedermann abrufbar. Ihre Publikation verstößt gegen Bestimmungen der Militärzensur. Ein Sprecher des Militärs sagte zu "Haaretz", die Veröffentlichung werde als "schwerer Fehler im Umgang mit Informationssicherheit" behandelt. Eine Untersuchung des Vorfalls wurde eingeleitet. (APA, 6.3.2018)