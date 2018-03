Messengerdienst WeChat durchbricht Marke von einer Milliarde Nutzern

Vor allem in China – Dienst vereint mehrere Funktionen

Die vor allem in China allgegenwärtige Smartphone-App WeChat hat die symbolische Marke von einer Milliarde Nutzern durchbrochen. Das verkündete der Chef der WeChat-Mutter Tencent, Pony Ma, am Montag am Rande des Nationalen Volkskongresses in Peking. Damit habe WeChat bei den monatlich aktiven Nutzern eine "entscheidende" Schwelle hinter sich gelassen.

Rasend schnell

Ein Unternehmenssprecher schränkte gegenüber der Nachrichtenagentur AFP ein, dass es sich um die Zahl der insgesamt registrierten Nutzer handele. Gleichwohl zeigt das Überschreiten der Marke, in welchem Ausmaß WeChat neue Nutzer hinzugewinnt. Im September hatte Tencent mitgeteilt, dass die Zahl der Nutzer bei 980 Millionen liege – 16 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Facebook hat zum Vergleich rund 2,1 Milliarden monatlich aktive Nutzer, WhatsApp etwa 1,5 Milliarden.

Große E-Commerce-Plattform

WeChat war zunächst als reiner Messengerdienst gestartet. Inzwischen vereint der Dienst aber zahlreiche weitere Funktionen in einer App – darunter populäre Spiele und eine in China weit verbreitete Bezahlfunktion. Der chinesische Internetriese Tencent ist mit einem Börsenwert von mehr als 500 Mrd. Dollar (406 Mrd. Euro) eines der fünf wertvollsten Unternehmen der Welt. (APA, 6.3.2018)