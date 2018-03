Egger platziert 150-Millionen-Anleihe

Bei einem Jahresumsatz von 2,38 Milliarden Euro

St. Johann in Tirol – Der Tiroler Holzkonzern Egger hat seine Hybridanleihe im Markt platziert, das Volumen beträgt 150 Mio. Euro. Angestrebt wurde eine Notierung im unteren dreistelligen Bereich. Die Emission war ausschließlich an institutionelle Investoren gerichtet, zugeschlagen haben primär Europäer. Der Kupon wurde "aufgrund des großen Interesses" bei 4,875 Prozent festgelegt, teilte Egger am Dienstag mit.

"Mit diesem Emissionserlös werden wir, neben der allgemeinen Unternehmensfinanzierung, das aktuelle und künftige strategische Investitionsprogramm als Basis für langfristig profitables Wachstum unterstützen, sowie unsere Finanzierungsstruktur optimieren und unsere Eigenmittelbasis stärken", so Thomas Leissing, Sprecher der Egger Gruppenleitung und zuständig für Finanzen und Verwaltung.

Das Familienunternehmen beschäftigt ca. 9.000 Mitarbeiter, die an 18 Standorten weltweit Holzwerkstoffen (Span-, OSB- und MDF-Platten) sowie Schnittholz herstellen. Damit erwirtschaftete das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016/2017 einen Umsatz von 2,38 Mrd. Euro. (APA, 6.3.2018)