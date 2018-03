Berlin: Eine Mischung aus Weltklasse und Würstelessen

Teil 13 unsere Städtereise-Serie "Meine Stadt". STANDARD-Korrespondentin Birgit Baumann isst gerne frischen Fisch unter S-Bahn-Bögen und quartiert Gäste im DDR-Hostel ein

1. Wo waren Sie noch nie in Ihrer Stadt?

Es ist ungefähr so peinlich, wie in Paris die Mona Lisa zu ignorieren, aber ich habe noch nie die Büste der Nofretete leibhaftig gesehen. Seit 2009 schenkt sie Besuchern der Berliner Museumsinsel ihr geheimnisvolles Lächeln im Neuen Museum, demnächst hoffentlich auch mir.

2. Wo wollen Sie auf keinen Fall wieder hin?

Oranienburgerstraße / Hacke-sche Höfe: Die Höfe (saniertes Gewerbe- und Wohngebiet) sowie die Synagoge sind zwar Berliner Highlights, das Drumherum ist jedoch den Touristen vorbehalten. Ein Berliner, der nicht muss, geht dort nicht hin.

3. Wo kaufen Sie ein?

In Berlin etwas Besonderes einkaufen? Haha. Wir kaufen doch alle nur Mainstream!

4. Wo schmeckt es Ihnen am besten?

Fisch Ergün unter den S-Bahn-Gleisen in Moabit: Während oben die Züge rumpeln, isst man unten vorzüglich und betrachtet Zettelkunst. Der Chef döst neben der Küche, hat aber alles im Blick.

5. Wo übernachten Ihre Gäste?

Ein einmaliges Hotel ist das Ostel in Friedrichshain. Die Zimmer sind mit original DDR-Mobiliar eingerichtet, von manchen Wänden blickt Erich Honecker. Wer es weniger muffig und eher gehoben mag, der gehe ins Hotel Oderberger. Das hat nicht bloß einen Pool, sondern ist ein Hotel in einem alten Stadtbad.

6. Wo haben Sie eine aufregende Nacht verbracht?

Es war nicht ganz legal, hat sich aber gelohnt. Schnell durch den durchschnittenen Zaun und die wild wuchernden Brombeerbüsche gezwängt, leise ins geheimnisvolle Gebäude eingedrungen, um zu erkennen: tun eh andere auch. Ganz im Westen Berlins steht auf dem Teufelsberg immer noch die alte, verlassene Abhörstation der US-Streitkräfte. Eine Ruine mit Graffitis und wunderbarem Blick auf die Stadt. Im Sommer konnte man die ganze Nacht bleiben, heute gibt es legale, organisierte Fackelwanderungen.

7. Wo sollte 2018 jeder hin?

Immer wieder ein Höhepunkt im Jahreskalender, nicht nur in sportlicher Hinsicht: der Berlin-Marathon, diesmal am 16. September 2018 – eine Mischung aus Weltklasse und Würstelessen. Während die Läuferelite ihre 42,19 Kilometer abspult, feiern die Berliner am Straßenrad ein ebenso langes Volksfest. Wer kann, bleibt noch und sieht Berliner Sehenswürdigkeiten in buntem Licht (Berlin leuchtet: 28. 9. bis 14. 10. 2018). (Birgit Baumann, RONDO, 16.3.2018)