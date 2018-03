Online-Geschäft der Otto Group wuchs 2017 stark

Unternehmen ist zweitgrößter Internethändler Deutschlands

Der deutsche Handels- und Dienstleistungskonzern Otto Group hat seine Online-Umsätze sowohl international als auch in Deutschland kräftig gesteigert. Weltweit stiegen die Verkäufe über das Internet im abgelaufenen Geschäftsjahr um 10,9 Prozent auf 7,8 Milliarden Euro, davon in Deutschland um 10,2 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro. Das teilte die Otto Group am Dienstag in Hamburg mit.

Zweitgrößter Internethändler

Damit habe das Unternehmen seine Position als zweitgrößter Internethändler in Deutschland und einer der größten weltweit behauptet. "Die Ergebnisse zeigen, dass unsere Strategie greift und der eingeschlagene Weg der richtige ist", sagte E-Commerce- und Strategievorstand Rainer Hillebrand. (APA, 6.3.2018)