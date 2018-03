Serge Dorny wird Intendant der Bayerischen Staatsoper

Folgt ab 1. September 2021 Nikolaus Bachler nach

München/Wien – Serge Dorny (56) wird Intendant der Bayerischen Staatsoper. Der Belgier trete zum 1. September 2021 die Nachfolge von Nikolaus Bachler an, dessen Amtszeit dann ende, teilte die bayerische Staatsregierung am Dienstag nach der Kabinettssitzung in München mit.

Neuer Generalmusikdirektor der Staatsoper soll ebenfalls ab Anfang September 2021 Vladimir Jurowski werden. Der 45-jährige Russe folgt auf Kirill Petrenko. Dessen Amtszeit endet offiziell zwar schon am 31. August 2020. Er habe aber für die Spielzeit 2020/2021 noch als Gastdirigent verpflichtet werden können, hieß es weiter. (APA, 6.3.2018)