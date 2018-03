Dschungel Wien, De Stilte, T42dance: Monkey Dreams

Mit Ihrer Abovorteilskarte erhalten Sie ermäßigte Tickets für EUR 8,– statt EUR 10,–

Information und Reservierung:

tickets@dschungelwien.at

01 522 07 20 20

Gilt nur für bereits bestehende Abos. Bitte weisen Sie beim Ticketkauf Ihre Abovorteilskarte vor.

Drei Figuren tauchen wie aus dem Nichts auf und befinden sich in einer ihnen fremden Welt: „Monkey Dreams“ ist eine Reise in die Fantasie und erzählt, dass aus Fremden Freunde werden können und es dazu keine gemeinsame Sprache braucht. Eine internationale Koproduktion, die in drei Ländern erarbeitet wurde, indem jede Choreografin und jeder Choreograf dort ansetzte, wo die oder der andere die Geschichte offengelassen hatte.

Dschungel Wien

Theaterhaus für junges Publikum

MQ, Museumsplatz 1, 1070 Wien