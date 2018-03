Spielzeughersteller Lego bricht der Umsatz weg

Dem Hersteller der bunten Plastiksteine machen schwache Geschäfte in Europa und Nordamerika zu schaffen

Kopenhagen – Erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt ist der Umsatz bei Lego im vergangenen Jahr gefallen. Nach Wachstumsraten von 25 Prozent und zuletzt noch sechs Prozent ging der Umsatz 2017 um acht Prozent auf umgerechnet 4,7 Milliarden Euro zurück, teilte Lego am Dienstag mit.

Dabei machten dem dänischen Hersteller vor allem das schwache Geschäft in Europa und Nordamerika sowie das Räumen von Lagerbeständen zu schaffen. In China sei dagegen ein starkes zweistelliges Wachstum erzielt worden. Lego setzt nun vor allem auf Asien und digitale Angebote.

Keine schnelle Lösung

"Es gibt keine schnelle Lösung, und es wird Zeit brauchen, langfristiges Wachstum zu erzielen", sagte Konzernchef Niels B. Christiansen, der im Oktober an Bord geholt wurde. Bereits im Herbst hatte Lego angekündigt, jeden zwölften Arbeitsplatz zu streichen und den "Reset-Knopf" zu drücken, weil das Geschäft zu kompliziert geworden sei. Der Einstieg in Videospiele, Smartphone-Apps, Filmlizenzen und programmierbare Roboter habe den Konzern zu komplex gemacht.

Zuletzt profitierte die Lego-Serie Ninjago vom entsprechenden Filmstart im September. Im Dezember sei in sieben der zwölf größten Märkte mehr verkauft worden. Auch der Start ins neue Jahr sei bereits besser verlaufen. Spielehersteller wurden vergangenes Jahr von der Pleite des größten US-Spielwarenhändlers Toys 'R' Us getroffen. US-Rivale Mattel verbuchte 2017 ein Umsatzminus von rund elf Prozent, Monopoly-Produzent Hasbro ein leichtes Plus. (Reuters, 6.3.2018)