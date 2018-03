Zusatzshow in Wien und neuer Termin in Graz

Wien/Graz – Elton John wird bei seiner "Farewell Yellow Brick Road"-Tour 2019 zwei weitere Konzerte in Österreich geben. Bereits am 1. Mai 2019 wurde ein Zusatztermin in der Wiener Stadthalle anberaumt, das reguläre Konzert am 2. Mai ist bereits fast ausverkauft. Am 3. Juli macht der britische Musiker bei seiner Abschiedstournee nun beim Messe Graz Open Air Station. (APA, 6.3.2018)