Jörg Haiders Erbinnen verteidigen Birnbacher-Honorar

Nicht 300.000, sondern 4,2 Millionen Euro sei das Gutachten des Steuerberaters rund um den Hypo-Verkauf wert gewesen, sagen Witwe und Töchter

Die Witwe und die beiden Töchter des früheren Kärntner Landeshauptmanns Jörg Haider (FPÖ, BZÖ) finden sich derzeit im Rechtsstreit mit dem Land Kärnten vor dem Landesgericht Klagenfurt wieder. Es geht um das umstrittene Sechs-Millionen-Euro-Honorar an den Wirtschaftstreuhänder Dietrich Birnbacher, das von Jörg Haider und dem damaligen ÖVP-Landesrat Josef Martinz in Auftrag gegeben worden war.

In einem Strafprozess im Jahr 2012, in dem Birnbacher gestanden hatte, dass das Honorar massiv überhöht war, waren Martinz, Birnbacher und zwei ehemalige Vorstandsmitglieder der Kärntner Landesholding zu mehrjährigen (teils teilbedingten) Haftstrafen verurteilt worden. Haider war zu dem Zeitpunkt bereits verstorben, konnte sich also nicht mehr vor Gericht verantworten, wurde durch Birnbachers Geständnis im Strafverfahren aber schwer belastet.

Prominente Zeugen

Das führte dazu, dass das Land Kärnten sich mit einer Schadensersatzforderung über 600.000 Euro an Haiders Erbinnen wandte. Da Vergleichsgespräche gescheitert waren, kommt es nun zum Zivilprozess. Und am Dienstag standen mit Birnbacher und Martinz gleich zwei prominente Zeugen auf dem Programm.

Rechtsanwalt Dieter Böhmdorfer, der Ulrike Haider, die Witwe Jörg Haiders, vertritt, geht in dem Verfahren ins Grundsätzliche. Er bestreitet nämlich, dass das Gutachten tatsächlich nur 300.000 Euro wert war, wie der Schöffensenat im Strafverfahren geurteilt hatte. Seine Kanzlei legte Dienstagvormittag mehrere Privatgutachten vor. Eines davon komme zu dem Schluss, dass Birnbachers Arbeit mehr als vier Millionen Euro wert war. Warum Birnbacher seine Leistung weit geringer eingestuft hatte? Der Anwalt sieht dahinter eine Strategie zur Milderung der Strafe im Strafprozess. Böhmdorfer hatte Birnbacher zudem wegen betrügerischer Krida angezeigt, weil dieser Teile seines Vermögens an dessen Kinder verschenkt habe.

Schweigsamer Birnbacher

Da dieser Anzeige nun ein Ermittlungsverfahren am Landesgericht Klagenfurt gewidmet ist, beruft sich Birnbacher auf sein Entschlagungsrecht. Zusätzlich macht der mittlerweile pensionierte Steuerberater geltend, dass er von den Nachkommen Haiders, der sein Kunde war, nicht von seiner beruflichen Verschwiegenheitspflicht entbunden worden ist. Der Grund laut den Anwälten: Eine der Töchter Haiders befinde sich im Ausland, es sei daher nicht möglich gewesen, sich über die Frage der Verschwiegenheit zu einigen. Birnbacher wurde Dienstagvormittag daher noch nicht befragt – er wird am 22. März noch einmal geladen.

Die Verhandlung ist noch im Gange. Am Nachmittag wird Josef Martinz befragt. (Maria Sterkl, 6.3.2018)