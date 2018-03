Ungewöhnliche Grenzen: Von Trumps Mauer zum koreanischen Grenztisch

Während es an manchen internationalen Grenzen zu freundschaftlichen Begegnungen und sportlichen Duellen kommt, sterben immer noch zahlreiche Menschen entlang militarisierter Zonen

Die globalisierte, grenzenlose Welt, von der viele nach dem Mauerfall in Berlin 1989 und dem Zerfall der Sowjetunion Anfang der 1990er-Jahre träumten, bestätigte sich nicht. Mauern und Zäune erleben speziell seit den Anschlägen vom 11. September 2001 in New York ein Revival. Da die menschliche (und tierische) Mobilität aber der künstlichen und oft willkürlichen Grenzziehung von Staaten widerspricht, spielen sich besonders an internationalen Grenzen oft skurrile, schockierende und beeindruckende Szenen ab.