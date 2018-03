Uber überlegt Partnerschaft mit Google-Schwesterfirma Waymo

Zuvor gab es zwischen den beiden Unternehmen einen Rechtsstreit

Es war ein Rechtsstreit, der schließlich außergerichtlich endete: Waymo warf Uber vor, dem Unternehmen Betriebsgeheimnisse gestohlen zu haben. Aktien im Wert von 245 Millionen US-Dollar gingen als Vergleich an die Google-Schwester.

Einem Bericht von engadget zufolge, welcher sich auf eine Recherche von The Information beruft, soll Uber nun eine Partnerschaft mit Waymo in Erwägung ziehen. So soll der Taxi-Dienstleister seine Fahrer in Waymos selbstfahrende Autos bekommen wollen.

Eine solche Geschäftsbeziehung könnte für Googles Schwesterunternehmen von Vorteil sein, da es so möglich wäre, mehr selbstfahrende Autos zu betreiben. Allerdings gebe es aktuell keine Anzeichen darauf, dass Waymo selbst einen Deal in Erwägung ziehe. (red, 6.3.2018)