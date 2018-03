Live-Session in der STANDARD-Redaktion: Gesangskapelle Hermann

Dass mehrstimmiger Männergesang längst wieder salonfähig ist, beweist die Sechs-Herren-Boygroup mit ihren wortgewandten Songs

Es gab eine Zeit, in der war der mehrstimmige Männergesang, sagen wir mal, nicht sehr in Mode. Und vermutlich ist diese Zeit noch gar nicht vorbei. In der Welt der populären Musik geht es gewöhnlich um andere Töne als A-cappella-Männerstimmen. Doch warum mit Instrumenten belasten, wenn allein die Stimmen präzise genug sind, um die Songs zur Gänze zu tragen? Die Gesangskapelle Hermann hat sich dieser puristischen Manier bereits seit einigen Jahren verschrieben.

Die sechs jungen Männer trällern geistreich, zynisch und im Dialekt über urösterreichische und andere hochaktuelle Gegebenheiten. Ihr neues Album "Elegant" ist so vielfältig wie die Orte, an denen sie singen. Man trifft man sie in Theatersälen, Gasthäusern, Jazzclubs, dem Wiener Musikverein, bei Festivals und nun endlich auch beim STANDARD Player.

Song #1: "Elegant"

Song #2: "Mate-Tee"

Song #3: "Elektroradl"

foto: maria von usslar Gesangskapelle Hermann (von links): Simon Gramberger, Simon Scharinger, Stephan Wohlmuth, Robert Pockfuß, Joachim Rigler und Gesangskapellmeister Bernhard Höchtel.

(Jasmin Al-Kattib, Lukas Friesenbichler, Maria von Usslar, Gerald Zagler, 9.3.2018)