Vilimsky spendet: "Falter"-Klage gegen FPÖ-Politiker vom Tisch

Nach Vorwurf der Lüge zahlt Vilimsky 500 Euro an den Verein Hemayat und entgeht einer Klage von "Falter"-Chefredakteur Klenk

Wien – FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky spendet 500 Euro an den Flüchtlingsverein Hemayat, einem Betreuungszentrum für Folter- und Kriegsopfer, und entgeht damit einer Klage von "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk. Der außergerichtlichen Einigung war eine Auseinandersetzung auf Twitter vorausgegangen, in der Vilimsky in Richtung "Falter"-Chefredakteur Klenk schrieb: "Das ist eine glatte Lüge!" – derStandard.at berichtete. Auslöser für den Streit war die Recherche einer "Falter"-Journalistin im Umfeld von FPÖ-Generalsekretärin Marlene Svazek.

Laut "Falter"-Chefredakteur Florian Klenk ist die Klagsdrohung nun vom Tisch, gab er auf Twitter bekannt: "Der Rechtsfrieden zwischen uns ist wiederhergestellt. Wir brauchen keine Mensuren."

Der @vilimsky hat mich einen Lügner genannt. Er hat jetzt 500 Euro an den Flüchtlingsverein Hemayat gespendet und sich entschuldigt. Der Rechtsfrieden zwischen uns ist wiederhergestellt. Wir brauchen keine Mensuren. — Florian Klenk (@florianklenk) March 5, 2018

Auf STANDARD-Anfrage bestätigte Klenk, dass die Causa für ihn erledigt sei. Über seinen Anwalt habe er zwar ursprünglich eine Spende von 1000 Euro gefordert, die Summe aber letztendlich reduziert, weil Vilimsky den Vorwurf der Lüge auf Twitter wieder zurückgezogen hatte. Mittlerweile wurde auch der Ursprungstweet gelöscht.

Gegen den Vorwurf der Lüge hatte sich Klenk erst kürzlich erfolgreich zur Wehr gesetzt. Die niederösterreichische ÖVP und ihr Geschäftsführer Bernhard Ebner hatten die Wiener Stadtzeitung beschuldigt, in der Berichterstattung über die umstrittene Stiftung von Ex-Landeshauptmann Erwin Pröll "gelogen" zu haben. Im Rahmen einer außergerichtlichen Einigung bezahlten die ÖVP Niederösterreich und Ebner jeweils 7.500 Euro an Klenk, der das Geld dem Verein Hemayat spendete. (omark, 6.3.2018)