Streit ums Rauchverbot: Krebsexperten bei Parlamentshearing

Die Opposition schickt Gesundheitsexperten in den Gesundheitsausschuss. Die ÖVP setzt auf die Leiterin der Abteilung Jugendpolitik, Zlata Kovacevic, die FPÖ auf die Ökonomin Barbara Kolm

Wien – Der Zuspruch ist groß: Mehr als 480.000 Österreicher haben eine Unterstützungserklärung für die Einleitung des "Don't smoke"-Volksbegehrens abgegeben. Bis 4. April – also noch knapp einen Monat – wollen die Organisatoren Unterschriften sammeln, bevor die Einleitung beantragt wird.

Expertenhearing im Parlament

Die gesundheitlichen Auswirkungen des Rauchens sind aber bereits am Dienstag Thema im Parlament. Der Koalitionsantrag, mit dem das Rauchverbot in der Gastronomie aufgehoben werden soll, steht nämlich auf der Tagesordnung eines öffentlichen Hearings des parlamentarischen Gesundheitsausschusses. Prominenteste Expertin ist dabei die Onkologin Daniela Jahn-Kuch, die Schwester des Journalisten Kurt Kuch, der sich als früherer Raucher danach bis zu seinem Krebstod 2015 für die erste Auflage der "Don't smoke"-Initiative eingesetzt hatte. Die Medizinerin wurde von der Liste Pilz eingeladen.

Auch die SPÖ hat mit dem Krebsspezialisten Christoph Zielinski von der Med-Uni Wien einen prominenten Mediziner für das Hearing nominiert. Und der hat schon im "Kurier" deutlich Position bezogen: "Die Jugend schützt man nur, wenn nirgends mehr geraucht wird", sagte er der Zeitung. Für die Neos kommt der Gesundheitswissenschafter Florian Stigler, der über die positiven Auswirkungen einer rauchfreien Gastronomie geforscht hat.

Ganz anders legen es die Regierungsparteien ÖVP und FPÖ an: Sie schicken keine Vertreter aus dem Gesundheitsbereich. Die ÖVP entsendet die Leiterin der Jugendpolitik-Abteilung des Bundeskanzleramts, Zlata Kovacevic. Für die FPÖ kommt die Ökonomin Barbara Kolm vom wirtschaftsliberalen Hayek-Institut, die für die Freiheitlichen auch schon mehrfach in das Budgethearing sowie in den ÖBB-Aufsichtsrat entsandt worden ist. (APA, red, 6.3.2018)