28,1 Milliarden Euro in 2017: Immo-Markt "brummt" weiterhin

Neuer Rekord bei Transaktionsvolumen, die Anzahl der Transaktionen ging 2017 gegenüber 2016 aber leicht zurück

Im Jahr 2017 wechselten in Österreich Immobilien im Gesamtwert von 28,1 Milliarden Euro den Besitzer, das war ein Plus von 1,26 Milliarden Euro oder 4,7 Prozent gegenüber dem Rekordjahr 2016 (26,9 Milliarden). Die Anzahl der Transaktionen ging dabei leicht zurück, um 0,2 Prozent auf insgesamt 121.171 Verkäufe. Das berichtet das Makler-Netzwerk Remax. Die Daten las ImmoUnited aus dem Grundbuch aus.

Remax hatte Anfang Jänner anhand vorläufiger Zahlen mit einem Volumen von 28,5 Milliarden Euro und 122.000 Transaktion gerechnet. Der Markt blieb also etwas unterhalb dieser Prognose. In Wien, der Steiermark und in Kärnten sind die Verbücherungszahlen gestiegen, in den anderen Bundesländern gesunken.

8,8 Milliarden Euro in Wien

Erwartungsgemäß tat sich vor allem in den Großstädten sehr viel: In Wien wurden 21.400 Kaufverträge mit einem kumulierten Immobilienwert von 8,8 Mrd. Euro gezählt, in Graz waren es 5.600 Objekte mit einem Volumen von 1,3 Mrd. Euro. Es folgten die Städte Salzburg (2.100 Objekte; 770 Mio. Euro), Innsbruck (2.000 Objekte; 610 Mio. Euro), Linz (1.800 Objekte; 470 Mio. Euro) und Klagenfurt (1.900 Liegenschaften; 380 Mio. Euro).

Auch rund um die Städte fanden viele Immobilien-Bewegungen statt. Innsbruck-Land verzeichnete 2.800 Transaktionen, Graz-Umgebung 2.500, so Remax in einer Aussendung. In Niederösterreich war der Bezirk Mödling mit 2.200 Transaktionen führend, nachdem Wien-Umgebung aufgelöst wurde.

Gutes Jahr 2018 erwartet

"Der Immobilienmarkt brummt noch immer auf sehr hohem Niveau, jedoch wie von uns mehrfach prognostiziert ohne eine weitere mengenmäßige Steigerung", erläutert Remax-Geschäftsführer Bernhard Reikersdorfer. Er erwartet aufgrund weiterhin guter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen neuerlich ein gutes Jahr 2018, "wenn keine unvorhersehbaren Krisen auf uns einbrechen".

Im Regierungspapier fänden sich auch "einige Aspekte, die den Immobilienmarkt positiv beeinflussen können, vorausgesetzt, sie werden auch wirklich umgesetzt", so Reikersdorfer. (red, 6.3.2018)