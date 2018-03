Vietnamesin bei Exorzismus mit Knoblauch erstickt: Popsänger in Haft

Versuch einer Teufelsaustreibung in Hanoi endete für 20-Jährige tödlich

Hanoi – Wegen einer tödlich ausgegangenen Teufelsaustreibung in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi ist ein 40 Jahre alter Mann verhaftet worden. Dem Vietnamesen wird nach Angaben des Nachrichtenportals "Tuoi Tre" vom Dienstag zur Last gelegt, für den Tod einer 20-Jährigen verantwortlich zu sein. Er soll der Frau unter Drogeneinfluss zahlreiche Zehen frischen Knoblauchs in den Mund gesteckt haben.

Angeblich war er davon überzeugt, dass sie von einem Teufel besessen sei. In der Luftröhre der Toten wurden demnach 33 Zehen Knoblauch entdeckt – sie erstickte, wie es in dem Bericht heißt.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen Mann, der in Vietnam als Popsänger auftrat, jedoch ohne großen Erfolg. Unklar blieb, welche Art von Drogen er im Verlauf der Party am Montag genommen haben soll. (APA, 6.3.2018)