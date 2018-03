Tausende Tschechen protestieren gegen Wiedererstarken der Kommunisten

Mehr als 28 Jahre nach der Samtenen Revolution

Prag – Mehr als 28 Jahre nach der Samtenen Revolution haben in Tschechien Tausende Menschen gegen ein Wiedererstarken der Kommunisten demonstriert. Kundgebungen fanden am Montagabend in Prag, Brünn (Brno), Pilsen (Plzen) und neun weiteren Städten statt.

Auslöser der Proteste ist die Wahl des kommunistischen Abgeordneten Zdenek Ondracek zum Vorsitzenden des Parlamentsausschusses für die Kontrolle über die Sicherheitskräfte. Ondracek war nach Angaben der Agentur CTK 1989 als Bereitschaftspolizist an der brutalen Niederschlagung einer Demonstration gegen das Regime in Prag beteiligt.

Petition

Mit der Wahl Ondraceks auf den Parlamentsposten sei eine rote Linie überschritten worden, teilte Vojtech Otevrel, einer der Organisatoren der Protestaktion, mit. Er sehe darin die Fortsetzung eines gesellschaftlichen Trends, extremistische Ansichten zu verharmlosen. Die Konföderation der ehemaligen politischen Gefangenen wertete die Ernennung Ondraceks als Skandal und Gefahr für die gesellschaftliche Freiheit. Um eine Petition gegen Ondracek zu unterschreiben, standen die Menschen im Prager Stadtzentrum Schlange.

Ondracek hat es bisher abgelehnt, sich für seine damaligen Fehltritte als junger Polizist zu entschuldigen. "Ich bereue keine meiner beruflichen Entscheidungen", sagte der 48-Jährige im tschechischen Fernsehen CT. Wer Ondracek sein Recht auf den Posten streitig mache, sei kein Demokrat, kritisierte der Parteivorsitzende der Kommunisten (KSCM), Vojtech Filip.

Als Samtene Revolution wird der friedliche Machtwechsel hin zur Demokratie in der damaligen Tschechoslowakei (CSSR) im November und Dezember 1989 bezeichnet. (APA, 5.3.2018)