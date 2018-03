Russischer Ex-Spion wegen mysteriöser Erkrankung im Spital

Sergej Skripal kam 2010 bei Agentenaustausch nach Großbritannien

Erinnerungen an die Affäre Litwinenko werden wach: Ein russischer Ex-Spion ist gemeinsam mit einer zweiten Person in Großbritannien in der südenglischen Stadt Salisbury schwer erkrankt. Laut BBC seien die beiden einer unbekannten Substanz ausgesetzt gewesen.

Der ehemalige Mitarbeiter des russischen Militärgeheimdienstes Sergej Skripal kam 2010 bei einem Agentenaustausch nach Großbritannien. Der heute 66-Jährige soll in Russland als Doppelagent für den britischen Auslandsgeheimdienst SIS (besser bekannt als MI6) spioniert haben. Er wurde deswegen 2006 zu 13 Jahren Haft verurteilt. Die zweite Person, eine Frau um die 30 Jahre, befindet sich gemeinsam mit Skripal auf der Intensivstation des lokalen Krankenhauses.

Poloniummord

Der Fall weckt Erinnerungen an die Ermordung von Alexander Litwinenko. Der Kreml-Gegner wurde 2006 mit dem radioaktiven Gift Polonium-210 in London ermordet. Die britische Justiz sieht es als bewiesen an, dass die Spur der mutmaßlichen Hintermänner in hohe politische Kreise in Moskau führt. Russland weist dies zurück. (red, 5.3.2018)