Historischer Kalender – 8. März

1898 – Die symphonische Dichtung "Don Quixote – Phantastische Variationen über ein Thema ritterlichen Charakters" von Richard Strauss wird in Köln uraufgeführt.

1918 – Die Antwort von US-Präsident Woodrow Wilson auf den Brief von Kaiser Karl I. wird in Wien als unbefriedigend betrachtet. (Der Kaiser hatte Wilsons "14 Punkte" mit einigen Einschränkungen akzeptiert. Den Brief hatte der spanische König Alfons XIII. übermittelt.)

1918 – Der österreichisch-ungarische Außenminister Graf Ottokar Czernin reagiert negativ auf ein britisches Vorfühlen zur Wiederaufnahme der im Dezember 1917 in Genf geführten Geheimgespräche.

1918 – Ein deutscher Luftangriff auf Nancy fordert 20 Todesopfer.

1933 – Verhandlungen zwischen Bundeskanzler Engelbert Dollfuß und dem sozialdemokratischen Spitzenpolitiker Robert Danneberg über eine Wiedereinberufung des Nationalrats schlagen fehl. Die Regierung verfügt ein Aufmarschverbot und die Einschränkung der Pressefreiheit.

1933 – In Deutschland werden die Mandate der kommunistischen Reichstagsabgeordneten und preußischen Landtagsabgeordneten von der Hitler-Regierung aufgehoben. Innenminister Wilhelm Frick kündigt die Errichtung von Konzentrationslagern an.

1948 – Der SPÖ-Vorsitzende Vizekanzler Adolf Schärf bezeichnet die von den Kommunisten in verschiedenen Fabriken gebildeten Aktionskomitees als illegal und spricht von einem "offensichtlichen Terrorversuch".

1963 – In Syrien kommt durch einen militärischen Staatsstreich die panarabische Sozialistische Baath-Partei an die Macht.

1973 – Referendum in Nordirland: Die Mehrheit entscheidet sich für den Verbleib bei Großbritannien.

1988 – Die Vorwahlen zur Investitur des Präsidentschaftskandidaten der amerikanischen Republikaner gewinnt am "Superdienstag" in 16 US-Staaten Vizepräsident George Bush.

1993 – Die afghanischen Bürgerkriegsfraktionen unterzeichnen ein Friedensabkommen in Islamabad und einigen sich auf den fundamentalistischen Paschtunenführer Gulbuddin Hekmatyar als Regierungschef.

2003 – In Malta entscheiden sich die Stimmbürger in einem Referendum mit 53,6 Prozent der Stimmen für den Beitritt zur Europäischen Union.

Geburtstage:

Gian Carlo Passeroni, ital. Dichter (1713-1803)

Walter Jens, dt. Schriftsteller und Literaturwissenschaftler (1923-2013)

Luca Ronconi, ital. Regisseur u. Schausp. (1933-2015)

Vreni Spoerry, schwz. Politikerin (1938- )

Lynn Redgrave, brit. Schauspielerin (1943-2010)

Peggy March (eigtl. Margaret Batavio), US-Schlagersängerin (1948- )

Michael Schrenk, öst. Journalist und Regisseur (1948- )

Todestage:

Sultan Bajazid I., osman. Herrscher (1347-1403)

Anton Räderscheidt, dt. Maler (1892-1973)

Sir Roy Forbes Harrod, brit. Nationalökonom (1900-1978)

Sir William Turner Walton, brit. Komponist (1902-1983)

Billy (William Clarence) Eckstine, US-Jazzmusiker (1914-1993)

Leonie Rysanek, öst. Opernsängerin (1926-1998) (n.a.A. +7.3.1998)

