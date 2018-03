Hamburg und Köln im Gleichschritt dem Abstieg entgegen

Bundesliga-Traditionsklubs vor Scherbenhaufen: Bruchhagen hofft, "dass das Ganze nicht zu chaotisch wird"

Hamburg/Köln – Der Hamburger SV und der 1. FC Köln haben kaum noch Hoffnung auf den Klassenerhalt. Die "Rothosen" machen sich bereits über die 2. Liga Gedanken. Nach dem ernüchternden 0:0 im Abstiegs-Endspiel gegen den ebenfalls gefährdeten FSV Mainz 05 gab selbst die Führung des dienstältesten Fußball-Bundesligisten die Hoffnung auf den Klassenverbleib auf.

Heribert Bruchhagen appellierte, "nicht zu stark in die Resignation zu gehen". Er selbst wolle darauf einwirken, "dass das Ganze nicht zu chaotisch wird", so der Vorstandsvorsitzende.

HSV droht personeller Umbruch

Die Planungen für die 2. Liga seien am Laufen. Spielt der HSV zweitklassig, dürfte Bruchhagen wohl weg sein. Zwar wolle er sich nicht vor der Verantwortung drücken, wie der erfahrene Funktionär stets betont. Doch der Vorstandschef weiß, dass der Aufsichtsrat ihn mit großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr will. Auch der seit Jänner amtierende Trainer Bernd Hollerbach wird dann nicht bleiben können.

Das 0:0 am Samstag gegen den FSV Mainz 05 zeigte die großen Mängel des HSV schonungslos auf. An Leidenschaft und Einsatzwillen mangelt es nicht, wohl aber an Nervenstärke (Filip Kostic' vergebener Strafstoß) und oftmals schlicht an der Qualität.

Bobby Wood und Lewis Holtby, zwei Spitzenverdiener ohne großen Einfluss aufs Spiel, saßen nur auf der Tribüne und stehen sinnbildlich für die verkorkste Kaderplanung der Hamburger. Es fehlen Identifikationsfiguren und schlimmer noch: Leistungsträger.

Köln verpasste Befreiungsschlag

Der 1. FC Köln könnte dem HSV Gesellschaft in der 2. Liga leisten. Armin Veh erlebte das ganze Drama der "Geißböcke" aus kürzester Distanz. Erstmals auf der Bank verfolgte der starke Mann des Tabellenletzten die bittere 2:3-Niederlage gegen den VfB Stuttgart, die Spieler, Fans und Verantwortliche fassungslos zurückließ. Statt des erhofften Befreiungsschlags folgte im Kampf um den Klassenerhalt wohl der K.o. – nun muss Veh den Verein für eine Zukunft in der 2. Bundesliga aufstellen.

Der 57-Jährige, der als Geschäftsführer Sport eigentlich auf der Tribüne bleiben wollte, schaut Trainer Stefan Ruthenbeck genau auf die Finger. Er prüft den Kader und wägt Optionen für die Zukunft ab. Wenn es zum sechsten Abstieg kommt, sind die Rheinländer handlungsfähig und können frühzeitig die Weichen für die Mission sofortiger Wiederaufstieg stellen.

Katastrophale Bilanzen

Für beide Teams scheint der Gang in die 2. Bundesliga unausweichlich. Köln, das den Abgang von Top-Torjäger Anthony Modeste im Sommer nie kompensieren konnte, ist seit dem 3. Spieltag Letzter, Hamburg hat seit dem 26. November 2017 (3:0 gegen Hoffenheim) kein Bundesligaspiel mehr gewonnen.

Auch unter dem neuen Trainer Hollerbach trat keine Besserung ein. Mit 17 (Köln) und 18 Punkten (HSV) liegen beide deutlich hinter dem Relegationsrang (25).

Finanzieller Druck lastet auf HSV

Was bringt also die Zukunft? In beiden Fällen ziemlich sicher massive Umbrüche. Der HSV müsste seinen Spieleretat wohl von 55 auf 33 Millionen Euro reduzieren. Insgesamt soll sich der Bundesliga-Dino mit rund 105 Millionen Euro im Minus befinden.

Gut möglich, dass für die Zweitliga-Lizenz Investor Klaus-Michael Kühne ein weiteres Mal angepumpt werden müsste. "Um im Rahmen der Lizenzierung eine Zweitliga-Mannschaft zu planen, sind auch Transfererlöse notwendig", hatte Bruchhagen am Sonntag gesagt.

"Wir werden nicht aufgeben"

Deutlich weiter ist der FC, bei den Rheinländern hat sich im Lauf der Saison viel getan. Peter Stöger trainiert jetzt Borussia Dortmund, Vehs Vorgänger Jörg Schmadtke ist auf Jobsuche. Köln hat zwar weniger finanzielle Sorgen als der HSV, aber Stützen wie Torhüter Timo Horn oder Nationalspieler Jonas Hector werden kaum in die 2. Bundesliga gehen.

Bleiben noch neun Spiele, um das Worst-Case-Szenario abzuwenden. Rechnerisch möglich ist es für beide Mannschaften – und an diese Chance klammern sich die Bundesliga-Gründungsmitglieder vehement. "Wir werden nicht aufgeben", heißt es einheitlich aus beiden Lagern. Die Zeit drängt. (sid, APA, red, 5.3.2018)