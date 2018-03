ZDF steckt weiter Geld in "Bad Banks": Zweite Staffel fix

Die deutsche Thrillerserie über die Jungbankerin Jana Liekam (Paula Beer) wird verlängert

Berlin – Die deutsche Thrillerserie "Bank Banks" bekommt eine zweite Staffel. Drehbeginn und Ausstrahlungstermin stehen allerdings noch nicht fest, wie eine ZDF-Sprecherin am Montag der dpa mitteilte.

Die Serie handelt von der jungen, ehrgeizigen Bankerin Jana Liekam (Paula Beer), die in der Welt der Hochfinanz Fuß fassen will. Die Serie feierte auf der diesjährigen Berlinale Premiere; der ZDF hat die ersten vier Folgen vergangenes Wochenende ausgestrahlt, die beiden letzten laufen am Montagabend.

Die sechs Folgen der ersten Staffel von "Bad Banks" sind noch bis 7.3. in der Arte-Mediathek zu sehen. (red, 5.3.2018)