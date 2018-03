6B47 errichtet Outlet-Center in Polen

Center Silesia soll in zwei Bauabschnitten errichtet und 2019 eröffnet werden

Die österreichische Investoren-Gruppe 6B47 Real Estate Investors AG plant die Errichtung eines Outlet Centers in Polen. Konkret soll in Gliwice in Schlesien das Outlet Center Silesia entstehen und auf einer Gesamtfläche von 20.000 Quadratmetern Raum für 120 Geschäfte und 950 Parkplätze bieten, heißt es in einer Aussendung. Die Eröffnung ist für das erste Quartal 2019 geplant.

Das Center soll in zwei Abschnitten gebaut werden. Die ersten Vorbereitungen für die Bauarbeiten starteten bereits Ende des vergangenen Jahres.

Vermietung läuft

Das Outlet Center sei geografisch an einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt positioniert, zusätzlich biete die Region im Westen Schlesiens ein immens großes Einzugsgebiet. "Dieses Potenzial müssen wir nutzen", wird 6B47-Geschäftsführer Peter Ulm in der Aussendung zitiert.

Schon zu Baubeginn seien rund 60 Prozent der Geschäftsflächen des ersten Bauabschnitts vermietet. "Die Verhandlungen mit weiteren Marken laufen auf Hochtouren", so Tomasz Rydlewski, stellvertretender Geschäftsführer der für die Silesia-Vermarktung verantwortlichen Blue Ocean Investment Group. (red, 5.3.2018)