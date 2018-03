Regierung will Arbeitsmarkt für Kroaten bis 2020 abschotten

IHS-Ökonom Helmut Hofer findet, dass eine Öffnung bereits jetzt besser wäre

Wien – Die türkis-blaue Regierung will eine letzte Verlängerung der Arbeitsmarkt-Übergangsfrist für Kroatien um zwei Jahre bis 2020 erreichen. "Eine Verlängerung der Zugangsbeschränkungen von Arbeitnehmern aus Kroatien ist aus mehreren Gründen aus Sicht der Bundesregierung sinnvoll", sagte ein Sprecher von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Montag. Auch Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl (ÖVP) hat sich für eine Verlängerung ausgesprochen und ist damit auf einer Linie mit der SPÖ und Sozialministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ). Der Tiroler ÖVP-Wirtschaftsbundchef Franz Hörl hingegen hatte Leitl dafür am Sonntag scharf kritisiert.

Während sich auch AMS-Chef Johannes Kopf jüngst gegen eine Öffnung des Arbeitsmarkts für Kroaten aussprach, sieht IHS-Arbeitsmarktökonom Helmut Hofer eine letzte Verlängerung bis 2020 tendenziell kritisch. "Wir haben derzeit noch Hochkonjunktur. Warum warte ich noch?", sagt Hofer. Das Wirtschaftswachstum werde sich 2019 und 2020 voraussichtlich abschwächen.

Bis Ende Juni kann die Regierung – wie berichtet – eine letzte Verlängerung um zwei Jahre bei der EU erwirken. Damit würde Österreich die maximal erlaubte Frist von sieben Jahren für die Abschottung des eigenen Arbeitsmarkts ausschöpfen, die volle Arbeitnehmer-Freizügigkeit würde dann erst ab 1. Juli 2020 gelten.

Keine großen Auswirkungen

Die Arbeitsmarktöffnung für Kroatien könne man nicht mit der Osteuropa-Öffnung im Jahr 2011 vergleichen, sagt Hofer. Seither können Arbeitskräfte aus Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Slowenien, Polen, Estland, Lettland und Litauen ohne Einschränkungen in Österreich arbeiten. Für Bulgaren und Rumänen wurde der Arbeitsmarkt Anfang 2014 geöffnet.

Hofer erwartet keine großen Auswirkungen auf die heimischen Beschäftigten durch die Arbeitsmarktöffnung für Kroaten. "Der österreichische Arbeitsmarkt kann sie aufnehmen." Die Regierung argumentiert mit jenen, die bereits da sind: Schon jetzt seien überdurchschnittlich viele Kroaten in Österreich arbeitslos, so dass man davon ausgehen müsse, dass es mit einer frühzeitigen Öffnung des Arbeitsmarktes nicht zu einem Anstieg an Fachkräften und Hochqualifizierten, sondern zu einer höheren Arbeitslosigkeit kommen würde" lautet die Begründung. "Auch mit einer Verlängerung der Zugangsbeschränkungen ist es Unternehmen heute schon möglich, für über 60 Fachkräfteberufe Beschäftigungsbewilligungen für hochqualifizierte Kroaten zu erhalten", so ein Sprecher des Bundeskanzlers auf APA-Anfrage.

Ausnahmen in Prüfung

Die Regierung prüfe derzeit noch, ob spezifische Ausnahmen in Form von Saisonnier-Kontigenten im Tourismus sowie eine Erweiterung der gegenwärtigen Ausnahmeliste um zusätzliche Berufe für den Fachkräftezuzug gemacht werden.

Hofer empfiehlt zumindest Kontingente für kroatische Arbeitskräfte zu schaffen, um einen langsamen Übergang zur völligen Öffnung des Arbeitsmarkts zu ermöglichen. Außerdem sollte man in die Ausbildung von Beschäftigten investieren, die potenziell von der zusätzlichen Konkurrenz durch kroatische Arbeitskräfte betroffen sein könnten. (APA, red, 5.3.2018)