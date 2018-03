20 Jahre "Starcraft": Blizzard feiert Jubiläum mit Kurzfilm und Goodies

Echtzeitstrategie-Klassiker wurde am 31. März 1998 veröffentlicht

Das erste "Starcraft" wurde kürzlich 20 Jahre alt und Hersteller Blizzard nahm dies zum Anlass, allerlei Goodies zu verschenken und einen Kurzfilm zu veröffentlichen. Die Remastered-Version und "Starcraft 2" bringen etwa spezielle Skins, Porträts Abziehbilder, wenn man sich bis zum 6. April einloggt.

starcraft Kurzfilm zu 20 Jahre "Starcraft".

Bei sämtlichen Blizzard-Titeln

"Overwatch"-Spieler können ferner bis zum 3. April ein kostenloses "Sarah Kerrigan Ghost"-Skin für den Charakter "Widowmaker" abstauben. Auch bei "Diablo 3", "World of Warcraft" und "Heroes of the Storm" finden sich vorübergehend Verweise auf den Echtzeitstrategie-Klassiker, die kostenlos erlangt werden können.

E-Sport-Begründer

Abschließend veröffentlichte Blizzard auch den Kurzfilm "Starcraft is Life: A Celebration" auf Youtube. Darin wird auf zahlreiche Erinnerungen von Fans eingegangen. Das Echtzeitstrategie-Spiel hatte großen Einfluss auf die heutige E-Sport-Bewegung. In Südkorea wurde das kompetitive Gaming rund um "Starcraft" lange vor Twitch groß. (red, 05.03.2018)