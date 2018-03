Raumfahrt: Russland und China wollen Kooperation ausweiten

Die beiden Nationen wollen im Weltraum enger zusammenarbeiten, zunächst bei der Erforschung des Mondes

Moskau/Peking – Russland und China wollen bei der Erforschung des Mondes enger zusammenarbeiten. Ein entsprechendes Abkommen habe der russische Raumfahrtchef Igor Komarow am Wochenende am Rande einer Konferenz in Tokio mit einem Vertreter der chinesischen Raumfahrtbehörde CNSA unterzeichnet, teilte Russlands Raumfahrtagentur Roskosmos mit.

Beide Seiten hätten sich bei ihren Mond-Projekten gegenseitige Unterstützung zugesagt. Russland will unter anderem 2022 seine geplante Sonde "Luna-Resurs-1" um den Mond kreisen lassen. China plant zwei Mondmissionen bis 2020: Voraussichtlich bis Jahresende soll eine Landung auf der erdabgewandten Seite des Mondes stattfinden – zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt.

Bei dem zweiten Flug soll die Raumsonde "Chang'e 5" ein Roboter-Fahrzeug absetzen, Proben sammeln und diese zurück zur Erde bringen. Es wäre das erste Mal, dass ein chinesisches Raumschiff mit Mondgestein zur Erde zurückkehrt. Nach Angaben von Roskosmos haben Russland und China ihre Kooperation in der Raumfahrt in den vergangenen Jahren mit mehreren Abkommen ausgeweitet. (APA, 5.3.2018)