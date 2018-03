Basketball-Talent Brajkovic wechselt ans College von Curry

Aus Dornbirn nach Davidson in North Carolina, wo Golden-State-Star lernte.

Dornbirn/Charlotte – Die Würfel sind gefallen: Österreichs derzeit größtes Basketball-Talent, der Feldkircher Luka Brajkovic (18), wechselt nach dieser Saison von den Dornbirn Lions in der Zweiten österreichischen Bundesliga ans Davidson College im US-Bundesstaat North Carolina. Er folgt damit Stephen Curry: Der NBA-Superstar in Diensten der Golden State Warriors trug drei Jahre lang den Dress der "Wildcats".

Der 2,06 Meter große Brajkovic hatte die 1837 gegründeten Hochschule in der Stadt nördlich von Charlotte bereits Ende Juni vergangenen Jahres besucht. Heimgekehrt ist er damals mit einer ganzen Reihe an Eindrücken. Der Center traf nicht nur Langzeit-Coach Bob McKillop, der schon seit 1989 im Amt ist, sondern auch künftige Mitspieler. Natürlich schaute sich der 18-Jährige zudem ausgiebig in der 5.200 Zuschauer fassenden John M. Belk Arena, seinem künftigen Arbeitsplatz, um. Davidson spielt in der Atlantic 10 Conference der NCAA Division I.

Kleine Uni, große Namen

Die kleine Universität zählt etwa 2.000 Studenten. Stephen Curry ist der prominenteste Abgänger aus basketballerischer Sicht. Er spielte von 2006 bis 2009 für die "Wildcats". Ein Spind in der Spielerkabine erinnert noch heute an den Point-Guard, der inzwischen zweifacher NBA-Champion ist.

In seine Entscheidung hat Brajkovic einfließen lassen, dass bei Davidson nicht weniger als vier der "großen" Spieler im "Senior"-Jahr sind. Auf der Forward- und Center-Position werden 2018/19 somit Plätze und auch Spielminuten frei.

Erst am Samstag ist der 18-Jährige im Spiel der Dornbirner bei den Vienna D.C. Timberwolves von zwei Scouts der National Basketball Association unter die Lupe genommen worden. Mit 26 Punkten verbuchte er zum richtigen Zeitpunkt eine Bestleistung. Durchschnittlich verzeichnet Brajkovic in seinem letzten Spieljahr in Österreichs zweiter Liga bisher 18,6 Zähler und 7,4 Rebounds pro Partie. (APA, 5.3.2018)