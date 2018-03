Betriebsversammlungen bei AUA bringen Flugverspätungen

Die Gewerkschaft informiert am Dienstag und Mittwoch über den aktuellen Stand der Kollektivvertragsverhandlungen

Wien – Am Dienstag und am Mittwoch hält das fliegende Personal der AUA am Flughafen Wien Betriebsversammlungen ab. Startschuss ist am Dienstag um 17 Uhr, tags darauf ist der Beginn für sechs Uhr morgens geplant. "Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass es aufgrund der Versammlung zu Wartezeiten und außertourlichen Verzögerungen für die Passagiere kommt. Wir bitten jetzt schon alle Fluggäste um Verständnis", sagt Johannes Schwarcz, Vorsitzender des Fachbereichs Luftfahrt in der Gewerkschaft Vida.

Man wolle über den aktuellen Stand der Kollektivvertragsverhandlungen informiert, so Schwarcz: Die vorgelegten AUA-Angebote seien unannehmbar, "der Geduldsfaden der Belegschaft sollte nicht weiter strapaziert werden", sagt der Gewerkschafter in Richtung Management. Das Unternehmen biete eine Inflationsabgeltung von 2,1 Prozent und eine Einmalzahlung in Höhe von 1,4 Prozent an. "Angesichts dessen, dass es seit 2012 so gut wie keine Erhöhungen gegeben hat, ist das schlicht und einfach ein Witz", so Schwarcz. (cr, 5.3.2018)