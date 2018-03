"Europa gefragt": Merkel fordert rasche Aufnahme der Regierungsarbeit

Die deutsche Kanzlerin verweist auf den drohenden Handelskrieg mit den USA

Berlin – Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel will angesichts drohender Handelskriege die Regierungsarbeit rasch aufnehmen. "Wir sehen an dem, was wir jeden Tag hören, auch ganz genau, dass Europa gefragt ist", sagte Merkel am Montag in einer Erklärung zur SPD-Zustimmung zum Koalitionsvertrag.

"Da ist eine starke Stimme Deutschlands gemeinsam mit Frankreich und anderen Mitgliedstaaten gefragt, wenn es um die Frage der internationalen Handelspolitik ganz aktuell geht. Davon hängen viele Arbeitsplätze ab", sagte die CDU-Chefin.

Drohender Handelskrieg

Hintergrund ist der drohende Handelskrieg zwischen den USA und der EU. Wichtige Themen seien aber auch die Frage der Offenheit des Wettbewerbs mit China und die von Krieg und Frieden etwa in Syrien. "Es wird wichtig sein, dass wir schnell dann als Regierung auch mit dem Arbeiten beginnen", sagte Merkel. Auf den Ausgang der Parlamentswahl in Italien ging Merkel nicht ein.

Am 14. März soll die neue deutsche Regierung vereidigt werden. (APA, Reuters, 5.3.2018)