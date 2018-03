Bill Gates begeistert auf Reddit mit humoristischen Fotos

Jedes Jahr hält der Microsoft-Mitgründer eine Diskussion ab, jedes Jahr postet er dazu witzige Fotos

Die "Ask me Anything"-Reihe ist einer der beliebtesten Inhalte auf Reddit: Prominente stellen sich dort den Fragen der Nutzer, die – wie der Name schon sagt – jedes Themengebiet ansprechen dürfen. Doch wie ist sichergestellt, dass am anderen Ende der Leitung tatsächlich der beworbene Star sitzt? Meistens posten die Reddit-Gäste ein aktuelles Foto, um ihre Authentizität zu beweisen. So auch Bill Gates, der seit 2013 jährlich eine "Ask me Anything"-Session abhält.

foto: bill gates

Während die erste Aufnahme 2013 noch konventionell war, übersteigert Gates seitdem das Prinzip. Mit seinen humoristischen Fotos begeistert der Microsoft-Mitgründer Reddit-Nutzer.

foto: gates

So posierte er 2014 neben Reddit-Maskottchen Snoo und publizierte ein Foto, das ihn als Austin Powers zeigt.

foto: gates

2015 setzte Gates dann auf ein animiertes Gif samt "Ask me Anything"-T-Shirt.

foto: gates

Ein Jahr später stellte der IT-Milliardär ein 43 Jahre altes Foto nach, das ihn im Original als High School-Absolventen zeigt.

foto: gates

2017 wagte sich Gates an einen beliebten Sketch aus "Saturday Night Live" heran.

Heuer ging Gates noch einen Schritt weiter: Er produzierte einen Cartoon, der zeigt, was er heute "nicht macht". Der Clip, der auf Facebook geteilt wurde, hält mittlerweile bei über dreihunderttausend Klicks. (red, 5.3.2018)