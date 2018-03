Frances McDormand bedankt sich für Oscar mit feministischem Plädoyer

Die Hauptdarstellerin in der Tragikomödie "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" nimmt in ihrer Preisrede Hollywood in die Pflicht

Los Angeles – Frances McDormand gewinnt bei den Oscars nicht nur den Preis als Beste Hauptdarstellerin, sie gewinnt ihn auch für die interessanteste Rede. Als sie den Goldmann Oscar in Empfang nimmt, dank sie nicht nur, wie es die Tradition gebietet, allen, sie bittet auch alle weiblichen Nominierten aufzustehen.

abc television network Video der Rede.

"Seht euch um, meine Damen und Herren. Wir alle haben Projekte, die Finanzierungen brauchen. Sprecht mit uns nicht bei den heutigen Partys darüber. Ladet uns in eure Büros ein oder kommt in unsere, was auch immer euch lieber ist. Ich habe nur zwei Worte, die ich euch heute mitgebe: Inclusion rider", sagt McDormand. Sie spricht damit eine Inklusionsklausel an, die prominente Schauspieler in ihren Verträgen fordern sollen, damit Jobs am Set nach einer Quote verteilt werden. (rom, 5.3.2018)