Italien nach Wahl vor schwieriger Regierungsbildung

Vorerst erreicht kein Bündnis regierungsfähige Mehrheit – Fünf-Sterne-Bewegung wird stärkste Einzelpartei – Lega vor Berlusconis Forza Italia

Rom – Italien steht nach den Parlamentswahlen eine schwierige bis unmögliche Regierungsbildung bevor. Große Gewinner sind europakritische und rechte Parteien: Ersten Prognosen vom Privatsender Mediaset zufolge kommt die Fünf-Sterne-Bewegung (Movimento 5 Stelle – M5S) auf rund 34 Prozent der Stimmen – und übertrifft die Erwartungen somit deutlich. Zweitstärkste Partei wird der regierende sozialdemokratische PD von Premier Paolo Gentiloni mit lediglich rund 18 Prozent – und muss damit eine historische Wahlpleite hinnehmen. Ettore Rosato, Fraktionsvorsitzender im Abgeordnetenhaus, kündigte an, dass der PD in Opposition gehen werde, sollten die Zahlen sich bestätigen. Die rechtsextreme Lega von Matteo Salvini kommt auf rund 16 Prozent – und landet somit vor Silvio Berlusconis Forza Italia, die nur knapp 14 Prozent erreicht.

Die ebenfalls zur Mitte-rechts-Allianz gehörende postfaschistische Gruppierung "Brüder Italiens" "Fratelli d ´Italia" (FdI) kommt auf 4,2 Prozent, die Zentrumskraft "Noi con l´Italia" auf 1 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 72 Prozent und damit etwas niedriger als 2013, als sie noch 75 Prozent betragen hatte.



Das Mitte-rechts-Bündnis wird damit erwartungsgemäß mit knapp 35 Prozent stärkste Koalition. Es dürfte aber wie die Protestpartei von Beppe Grillo die absolute Sitzmehrheit verfehlen. Alessandro Di Battista, der in Italien zu den bekanntesten Köpfen der Fünf-Sterne-Bewegung gehört, äußerte dennoch Begeisterung: "Jetzt müssen alle mit uns reden." Er sprach von einem "Triumph" und einer "wahren Vergöttlichung", falls die Prognosen sich bestätigen sollten.

Mattarella am Wort

Ab Montag wird Staatspräsident Sergio Mattarella in Rom die Regie führen. Er wird versuchen, dem Land so bald wie möglich eine handlungsfähige und verlässliche Regierung zu geben. Das kann unter Umständen mehrere Wochen dauern, in der Zwischenzeit wird die bisherige Regierung von Paolo Gentiloni, dem derzeit beliebtesten Politiker im Land, die Amtsgeschäfte weiterführen. Sollte sich die Bildung einer Regierung aufgrund der Zersplitterung der politischen Kräfte im Parlament als unmöglich erweisen, könnte sich Mattarella auch für Neuwahlen mit einem neuen Wahlgesetz in einigen Monaten entscheiden.

Bei den meisten der über 60.000 Wahllokalen im ganzen Land hatten sich gestern lange Schlangen gebildet – doch der Grund dafür war nicht etwa eine unerwartet hohe Stimmbeteiligung, sondern neue Wahlzettel, die mit einer Art Sicherheitscoupon gegen Wahlbetrug versehen waren, der im Wahllokal abgerissen und aufbewahrt werden musste. Das hat einige der Wähler und Stimmenzähler offenbar überfordert. Ex-Premier Silvio Berlusconi, der in seinem Mailänder Wahllokal von einer "Femen"-Aktivistin mit nacktem Oberkörper empfangen worden ist, äußerte die Befürchtung, dass wegen der Schwierigkeiten mit den Wahlzetteln schlimmstenfalls nicht alle Wählerinnen und Wähler ihre Stimmen abgeben könnten.

Inhaltsleerer und grotesker Wahlkampf

Die Probleme bei der Stimmabgabe passten gut zu einer Parlamentswahl, bei der für Italien viel auf dem Spiel stand – aber die von einem inhaltsleeren, über weite Strecken grotesken Wahlkampf geprägt war. Die Plakatwände waren weitgehend leer geblieben, es gab kein TV-Duell der wichtigsten Kandidaten und Kandidatinnen – stattdessen bloß monotone Wahlkampfauftritte auf halbleeren Plätzen. Die großen Probleme, die das Land belasten – allen voran die enorme Staatsverschuldung -, blieben bei diesen Auftritten unerwähnt. Stattdessen wurde den Wählern von Berlusconi, von der rechtsextremen Lega und von Beppe Grillos Protestpartei das Blaue vom Himmel versprochen: eine Steuersenkung auf 15 Prozent, eine Mindestrente von 1.000 Euro, ein bedingungsloses Grundeinkommen von bis zu 1.560 Euro. (straub, maa, 5.3.2018)