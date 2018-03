Sperre am Montag – Keine Details über Bedrohung genannt

Istanbul – Die US-Botschaft in der türkischen Hauptstadt Ankara bleibt am Montag aus Sicherheitsgründen geschlossen. US-Bürger in der Türkei würden zudem aufgefordert, das Botschaftsgebäude und auch Menschenansammlungen zu meiden, teilte die Vertretung am Sonntag mit. Details zu der Bedrohung der Sicherheit nannte die Botschaft nicht. (APA, 4.3.2018)