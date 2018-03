ÖFB-Cup: Sturm empfängt im Halbfinal-Schlager Rapid

Rapid und Sturm rittern in Graz um den Finaleinzug. Im zweiten Semifinale muss Titelverteidiger Salzburg nach Mattersburg

Auf dem Weg zum zweiten Cup-Endspiel en suite muss Rapid mit Sturm Graz eine hohe Halbfinalhürde nehmen. Wie die von Rodel-Olympiasieger David Gleirscher am Sonntag vorgenommene Auslosung ergab, gastieren die Wiener am 17./18. April beim aktuellen Bundesligazweiten in der Steiermark. Titelverteidiger Salzburg tritt bei Außenseiter Mattersburg an.

Salzburg hat den fünften Cuptriumph en suite im Visier, setzte sich im Vorjahr gegen Rapid mit 2:1 durch. Für Rapid wäre es der erste Cuptitel seit 1995, Sturm schlug zuletzt 2010 zu. Mattersburg stand 2006 und 2007 immerhin im Finale. (APA, 4.3.2018)

Semifinalpaarungen im ÖFB-Cup:

Sturm Graz – SK Rapid Wien

SV Mattersburg – Red Bull Salzburg

Das Semifinale wird am 17. und 18. April 2018 gespielt. Das Finale findet am 1. Mai 2018, ab 16.30 Uhr, statt.