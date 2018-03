Trump versus EU: Handelskrieger ohne historisches Gedächtnis

Nach Strafzöllen auf Stahl nimmt Donald Trump Europas Autobauer ins Visier. Sieger kennen Handelskriege selten

Wien – Mehr als 1.000 Ökonomen unterschrieben eine Petition, um den US-Präsidenten davon abzuhalten, umfangreiche Handelsschranken einzuführen. Ihr Bemühen war vergebens. Präsident Herbert Hoover unterzeichnete den im Jahr 1930 nach zwei Abgeordneten benannten "Smoot-Hawley Tariff Act" und erhöhte damit rund 900 Zölle. Die Reaktion der Handelspartner ließ nicht lange auf sich warten, und einer der berüchtigtsten Handelskriege goss Öl ins Feuer der großen Depression.

Auch heute besteht eine breite Front von Ökonomen gegen die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle auf Stahl und Aluminium. Vom linken Spektrum, wie Nobelpreisträger Paul Krugman, bis zu Trumps eigenem Wirtschaftsberater, dem Ex-Banker Gary Cohn, kam Kritik. Das schade den Konsumenten im Inland und könnte international Gegenmaßnahmen auslösen.

Transatlantische Eskalation

Trump hatte offiziell die "nationale Sicherheit" als Vorwand für die Einfuhrbeschränkungen angeführt. In einer Reaktion auf den US-Protektionismus eskalierte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, indem er symbolträchtige Produkte aus Amerika ins Visier nahm: Europa könne mit Zöllen auf Whiskey, Jeans und Motorrädern antworten.

Prompt reagierte Trump am Wochenende: Wenn die EU ihre "bereits massiven" Zölle für US-Firmen weiter anhebt, dann "werden wir einfach eine Steuer auf ihre Fahrzeuge erheben, die frei in unser Land strömen". Das alarmierte vor allem die deutsche Autoindustrie. Der Autobauer-Branchenverband VDA warnte am Sonntag eindringlich vor einer Zuspitzung des Konflikts. Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) warnte am Sonntag: "Präsident Trump will ein Spiel spielen, das niemand gewinnen kann."

"Einfach zu gewinnen"



Ob Trump das auch so sieht, bleibt zu bezweifeln. Dass derzeit der US-Zoll auf Autos bei 2,5 Prozent liegt, während die EU zehn Prozent einhebt, gibt Washington Spielraum. Trump habe bereits mit einigen Staats- und Regierungschefs über seine Pläne gesprochen, sagte US-Handelsminister Wilbur Ross dem Sender ABC. "Ich habe von ihm bisher nichts gehört, was auf irgendwelche Ausnahmen hindeutet." Auf Twitter sprach er bereits offen von einem "Handelskrieg", und dass dieser "einfach zu gewinnen" sei.

Dagegen spricht jedoch einiges: