TV- und Radiotipps für Montag, 5. März

Vorstadweiber, Hollywood-Frauen und ein neues Frühstücksfernsehen am Vorabend

17.45 MELANGE

Café Puls – Das Magazin Warum nicht fortsetzen, was am Morgen unterhält? Puls 4 streckt seinen Frühkaffee bis zur Nachmittagsmelange. Barbara Fleißner und Max Mayerhofer moderieren wochentags. Bis 18.45, Puls 4

19.40 REPORTAGE

Re: Philippe Zanetti hilft – und macht sich dabei strafbar Der 52-Jährige hilft Flüchtlingen, die mitten im Winter versuchen, die schneebedeckten Alpen zu überqueren. Europäisches Recht verbietet, dass Privatpersonen Flüchtlingen helfen. Bis 20.15, Arte

20.15 SERIE

Vorstadtweiber Folge 30, es steuert auf einen Höhepunkt zu: Jörg Pudschedl ist freigesprochen worden und bereits hinter Joachim her, da es Beweise zu geben scheint, dass er mit dem Verschwinden von Maria etwas zu tun hat. To be continued. Bis 21.10, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Der Blaue Planet Fantastische Bilder von Nesselfischen im Great Barrier Reef Australiens, in dem sich noch etliche Lebewesen mehr tummeln.

Bis 21.00, ARD

21.10 MAGAZIN

Thema mit Christoph Feurstein: 1) Kampf um die Kinder – Eltern gegen Jugendamt. 2) Mord an Journalisten – Wie gefährlich leben Enthüllungsreporter? 3) Natascha Kampusch – mit 30 voller Zuversicht. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Clarissa Stadler berichtet über die Oscar-Verleihung und setzt einen Themenschwerpunkt zum Weltfrauentag. Um 23.30 Uhr folgt die Dokumentation Frauen erobern Hollywood über Filmemacherinnen in der Traumfabrik. Bis 0.20, ORF 2

foto: orf Frauen wie Mary Pickford und Frances Marion prägten Hollywood vor dem großen Crash: "Frauen erobern Hollywood", 23.30 Uhr, ORF 2.

22.30 DISKUSSION

Der Talk: Rauchen im Lokal Ärgernis für Nichtraucher – oder jedermanns freie Entscheidung, wo er hingeht und wo nicht? Über diese Fragen sprechen Marlene Kaufmann und Reiner Reitsamer mit Gästen, u. a. mit dem Anwalt Manfred Ainedter und dem Gastronomen Heinz Pollischansky. Bis 23.20, ORF 3

23.30 DOKUMENTARFILM

Venus – Nackte Wahrheiten Die Filmemacherinnen Lea Glob und Mette Carla Albrechtsen aus Kopenhagen planen, einen Erotikfilm zu drehen und machen einen offenen Casting-Call. Junge Frauen sind aufgerufen, über Körper, sexuelle Erfahrungen und Wünsche zu sprechen. Bis 0.55, Arte

0.30 MAGAZIN

10 vor 11: Uscita – Die Nachricht vom Ausweg Der italienische Philosoph Giorgio Agamben erklärt in Ale- xander Kluges Magazin, warum wir keine Theorie des Terrors haben. Bis 0.55, RTL

(Doris Priesching, 5.3.2018)