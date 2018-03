Graf/Müller verpassen bei Bahn-WM Medaille knapp

Fünfte im Madison – Eberhardt 14. im Punkterennen

Apeldoorn – Andreas Graf und Andreas Müller haben am Sonntag zum Abschluss der Bahnrad-WM in Apeldoorn eine Medaille im Madison-Bewerb knapp verpasst. Die Weltcup-Gesamtsieger in dieser Disziplin belegten nach einem Rundengewinn mit 32 Punkten Rang fünf. Fünf Zähler fehlten dem ÖRV-Duo auf Bronze. Die Burgenländerin Verena Eberhardt fuhr im Punkterennen auf Rang 14.

Die Ex-Europameister Graf/Müller verzeichneten im Madison als eines von vier Teams einen Rundengewinn. Die Medaillen gingen aber an die Deutschen Roger Kluge/Theo Reinhardt, die Spanier Albert Torres/Sebastian Mora und die Australier Cameron Meyer/Callum Scotson. Das Zweier-Mannschaftsfahren kehrt 2020 ins Olympia-Programm zurück. Die Sommerspiele in Tokio haben auch Graf/Müller im Visier. (APA, 4.3.2018)