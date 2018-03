Arsenal in veritabler Krise

1:2 bei Aufsteiger Brighton war die vierte Niederlage in den letzten fünf Spielen

Brighton – Der 13-malige englische Fußball-Meister FC Arsenal gerät immer tiefer in die Krise. Am 29. Spieltag der Premier League unterlag das Team von Teammanager Arsene Wenger bei Aufsteiger Brighton and Hove Albion 1:2 (1:2) und kassierte damit die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Ligaspielen. Vor einer Woche war Arsenal zudem im Ligapokalfinale gegen Manchester City mit 0:3 (0:1) unter die Räder geraten.

Brighton dominierte die erste Halbzeit, Lewis Dunk (7.) und Glenn Murray (26.) nutzten schwere Patzer von Keeper Petr Cech bzw. Laurent Koscielny zu Toren, eher überraschend gelang den Gunners durch Wintereinkauf Pierre-Emerick Aubameyang (42.) noch vor der Pause der Anschlusstreffer. Arsenal rannte danach an, konnte die Partie aber nicht mehr drehen.

Als Tabellensechster und mit 13 Punkten Rückstand auf Platz vier droht Arsenal wie im Vorjahr die Champions League zu verpassen, der in die Kritik geratene Wenger steht zudem vor der schlechtesten Saisonplatzierung seiner 21-jährigen Amtszeit (bisher Rang fünf). Möglich ist die Champions-League-Qualifikation noch über den Gewinn der Europa League, in der die Gunners im Achtelfinale (8./15. März) auf den AC Mailand treffen. (sid, 4.3.2018)