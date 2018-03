Drei ÖSV-Kombinierer in Lahti in Top Ten

Lukas Greiderer als bester Achter – Sieg an Deutschen Rydzek

Lahti – Einen Tag nach dem ersten Saisonsieg im Teamsprint durch Wilhelm Denifl und Bernhard Gruber haben Österreichs Nordische Kombinierer am Sonntag in Lahti einen weiteren Podestplatz verpasst. Als bester ÖSV-Athlet landete der Tiroler Lukas Greiderer am Sonntag im Einzelbewerb auf Rang acht. Den Sieg holte sich der Deutsche Johannes Rydzek, der im Vorjahr in Lahti viermal WM-Gold geholt hatte.

Rydzek setzte sich vor seinem Landsmann Vinzenz Geiger und dem Norweger Jörgen Graabak durch. Unmittelbar hinter Greiderer, der 11,7 Sekunden auf den Sieger verlor, landeten Denifl (+23,7 Sek.) und Gruber (+34,0) auf den Plätzen neun und zehn. (APA, 4.3.2018)