Stadlober in Lahti über 10 km Sechste

Salzburgerin "sehr zufrieden" mit elftem Top-Sechs-Ergebnis

Lahti – Österreichs Langlauf-Aushängeschild Teresa Stadlober hat in ihrem ersten Rennen nach ihrem Fauxpas im Olympiarennen über 30 Kilometer, als sie auf Medaillenkurs falsch abgebogen war, ihre starke Form prolongiert. Die 25-Jährige belegte am Sonntag im 10-km-Weltcupbewerb von Lahti in der klassischen Technik den starken sechsten Rang. Der Sieg ging an die Finnin Krista Parmakoski.

Für Stadlober war es bereits das elfte Top-Sechs Ergebnis in dieser Saison, entsprechend zufrieden resümierte die Salzburgerin ihr Rennen. "Ich bin sehr zufrieden. Top-Sechs ist immer mein Ziel bei Distanzrennen. Ich mag die Strecke hier ganz gern, sie ist gerade in der klassischen Technik sehr anspruchsvoll." An ihr Malheur in Südkorea verschwendete sie keinen Gedanken mehr. "Das habe ich schon wieder vergessen, ich kann es nicht mehr ändern", sagte sie lachend im ORF-Interview.

Die weiteren Podestplätze gingen an Natalia Neprjajewa aus Russland und den norwegischen Superstar Marit Björgen. Österreichs zweite Starterin Lisa Unterweger blieb als 50. ohne Punkte, war aber angesichts von Rückenproblemen nicht unzufrieden mit ihrer Leistung. (APA, 4.3.2018)

Langlauf-Weltcup, Damen, 10-km-Bewerb (klassisch) in Lahti:

1. Krista Pärmäkoski (FIN) 24:37,4 Min.

2. Natalia Neprjajewa (RUS) +20,9 Sek.

3. Marit Björgen (NOR) 26,7

4. Kerttu Niskanen (FIN) 27,0

5. Heidi Weng (NOR) 43,3

6. Teresa Stadlober (AUT) 52,4

Weiter:

50. Lisa Unterweger (AUT) 3:09,0 Min.

Gesamtwertung nach 25 von 31 Rennen: 1. Weng 1.396 Punkte – 2. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) 1.191 – 3. Jessica Diggins (USA) 967. Weiter: 5. Stadlober 771 – 98. Unterweger 3

Herren, 15-km-Bewerb:

1. Alexej Poltoranin (KAZ) 33:11,9 Min.

2. Alexander Bolschunow (RUS) +9,1 Sek.

3. Iivo Niskanen (FIN) 20,9

4. Emil Iversen 28,8

5. Martin Johnsrud Sundby 39,9

6. Niklas Dyrhaug 50,1

7. Johannes Hösflot Kläbo (alle NOR) 1:00,3 Min.

Keine Österreicher am Start.

Gesamtwertung nach 25 von 31 Bewerben: 1. Kläbo 1.208 Punkte – 2. Sundby 980 – 3. Dario Cologna (SUI) 953. Weiter: 71. Max Hauke 49 – 77. Dominik Baldauf 40 – 129. Bernhard Tritscher (alle AUT) 7